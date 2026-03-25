  3. Общинарите в Мадрид отхвърлиха жалба на Реал

Общинарите в Мадрид отхвърлиха жалба на Реал

  • 25 март 2026 | 01:11
Общинарите в Мадрид отхвърлиха жалба на Реал

Върховният съд на Мадрид затвори окончателно вратите за предварително възобновяване на строителните дейности по паркингите на стадион "Сантиаго Бернабеу". Според разпространената информация, магистратите категорично са отхвърлили исканията на Реал Мадрид и Община Мадрид, които настояваха за рестарт на мащабния проект. Строителството на двете съоръжения е напълно спряно със съдебна заповед още от септември 2024 г. Надеждите на "кралския клуб" за бързо разрешаване на казуса бяха попарени от новото съдебно решение.

"Жалбата на Реал Мадрид и на Общината срещу предварителното изпълнение беше изцяло отхвърлена с решение 62/2026 от 5 февруари", обясни Мигел Галан в социалната мрежа X.

Още през миналия октомври Върховният съд на Мадрид застана на страната на жителите в квартала около "Сантиаго Бернабеу". Местните хора се обявиха твърдо против изграждането на двата паркинга, които Реал Мадрид планираше да построи, след като спечели общинския конкурс. Сред причините да се стигне дотук е липсата на доказан обществен интерес за изграждането на съоръженията. Проектът също така е предвиден единствено в "собствена полза" на футболния клуб, както и интересите на жителите на Мадрид са поставени над градоустройствените амбиции на ръководството.

"Отхвърляме изцяло жалбата, подадена от Реал Мадрид и Община Мадрид срещу Определение № 221 от 25 септември 2024 г., с което се спира изпълнението на разрешените строежи по Споразумение № 50 от 9 март 2023 г. Нареждаме на Община Мадрид да предприеме необходимите мерки за ефективното им спиране, в съответствие с Решение 197/2024 от 23 май, без присъждане на разноски", пише в официалното становище по казуса.

Според Мигел Галан, който е и президент на CENAFE, съдът ясно е показал, че интересът на квартала се припокрива с общия интерес на гражданите на испанската столица. Това задължава общината да поддържа пълното спиране на строителните дейности, докато не се произнесе Върховният съд по висящата касационна жалба.

"На практика паркингът на Реал Мадрид остава напълно спрян и без изгледи за възобновяване в краткосрочен план. Общината не може да предприеме нищо, докато отмяната на концесията остава в сила. Към днешна дата единственият реалистичен сценарий е строителството да остане замразено за доста дълго време", коментира Галан.

