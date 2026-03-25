Кристиано Роналдо-младши тренира в Реал Мадрид, идеята е да остане там

Кристиано Роналдо-младши, най-големият син на Кристиано Роналдо, проведе тренировка в академията на Реал Мадрид във вторник с перспективата да се присъедини към юношеските формации на клуба в близко бъдеще. 15-годишният талант се включи в заниманието на отбора до 16 години. Тийнейджърът играе като нападател и в момента е част от академията на саудитския Ал-Насър, където баща му премина през декември 2022 г.

Евентуален трансфер в “Ла Фабрика” би го отвел в клуба, за който баща му е голмайстор номер едно за всички времена с 450 попадения в 438 мача. По време на деветгодишния си престой в испанската столица CR7 спечели Шампионската лига четири пъти, Ла Лига два пъти и два пъти Купата на Краля.

Преди да се премести в Ал Насър, Роналдо-младши е играл в юношеските структури на Манчестър Юнайтед и Ювентус – други два от бившите клубове на баща си.

Въпреки че е роден в Съединените щати, той получи първата си повиквателна за юношески национален отбор на Португалия през май миналата година. Дебютът му беше за състава до 15 години срещу Япония в международния турнир „Влатко Маркович“, а впоследствие записа участия и за отбора до 17 години.

41-годишният Роналдо-старши е капитан на мъжкия национален отбор от 2008 г. и е рекордьор по голове в историята на страната със 143 попадения в 226 мача. Той помогна на своя тим да спечели Евро 2016, както и изданията на Лигата на нациите на УЕФА през 2018-19 г. и 2024-25 г.