Изгряваща звезда на Реал Мадрид обяви за кой национален отбор иска да играе

Изгряващата звезда на Реал Мадрид Тиаго Питарч е решен да играе за националния тим на Испания. 18-годишният талант може да представлява и Мароко по линия на дядо си. В тази връзка федерацията на мароканците го покани да играе за тях, но той отговори с категорично изявление, което накланя везните в полза на “Ла Роха”.

„Мечтата ми? Да дебютирам за първия отбор на Испания и да печеля титли“, заяви той пред официалните медии на националния отбор.

Питарч дебютира за мъжкия тим на Реал Мадрид на 17 февруари и вече записа осем срещи за тима от”Бернабеу”. Това му донесе и повиквателна за младежите на Испания до 21 годино.

Халфът затвърди намеренията си да играе за Испания, използвайки участието си при младежите като декларация за бъдещето си. „Ако съм тук, то е защото искам да стигна до върха. Стъпка по стъпка“, увери роденият във Фуенлабрада играч.

С това футболистът на Реал Мадрид отговаря на поредния призив от Мароко. Последният, който се опита да убеди Тиаго, беше Ясин Буну, бившият вратар на Севиля, който сега играе в Ал-Хилал и е един от лидерите на „атласките лъвове“. От микс зоната на стадион „Метрополитано“, след мача с Еквадор, той заяви, че в “Мароко„винаги ще го посрещнем с отворени обятия“.

„Той има семейство тук (в Мароко), а също и в Испания. Ще направи това, което наистина чувства“, обясни Буну, преди отново да отвори вратата на съблекалнята за Тиаго. „Всеки играч, който има връзка с Мароко, е добре дошъл. Още повече, ако е играч на Реал Мадрид“, допълни той.

Още от изявленията на Тиаго пред медиите на Кралската футболна федерация на Испания:

За повиквателната при младежите (U21)

Много съм щастлив. Изживявам една мечта както с моя клуб, така и с националния отбор. Работя за това от самото начало. Това е моята мечта. Борил съм се за това всеки ден, когато съм отивал на тренировка или на мач. В момента я сбъдвам.“

За настоящата ситуация

Опитвам се да не мисля много за това. Приемам го естествено. Ние сме доста скромно семейство. Не се възгордяваме. Както винаги. Приятелите ми са малко по-впечатлени. Те винаги ме подкрепят и се отнасят с мен като с един от тях.

За ежедневието си

Тренировка, след това на училище, после пак тренировка. Това е моето ежедневие в 12-ти клас. Уча, за да си получа дипломата.

За вниманието към него в националния отбор

Това също не ми харесва особено. Изглежда сякаш аз съм звездата, но искам да бъда просто един от всички. Да не бъда по-важен от който и да е от съотборниците ми. Така го изживявам.

За отношението на другите към него в тима

Поздравиха ме. Има много добра група. Много смях, шеги. Това се отразява и на терена. Харесва ми винаги да съм в добро настроение, да се шегувам с всички, да се сприятелявам с хора, които не виждам всеки ден. Тези от Мадрид ги виждам постоянно, но ми харесва да бъда и с хора, които не срещам ежедневно, и да създавам приятелства. Това е, което остава за бъдещето.