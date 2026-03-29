  • 29 март 2026 | 02:53
Виляреал преговаря с Реал Мадрид за Себайос

Виляреал води преговори с Реал Мадрид за възможността да привлече испанския полузащитник Дани Себайос през летния трансферен прозорец. 29-годишният футболист беше свързван с напускане на „Бернабеу“ и през миналата година, но в крайна сметка остана в състава на „Лос Бланкос“ и през тази кампания, в която записа 22 участия за клуба. Договорът му е до края на сезон 2026/27, но се очаква той да смени клубната си принадлежност още това лято.

Според испански медии Виляреал вече е влязъл в дискусии с ръководството на Реал Мадрид относно Себайос. Твърди се, че от „Жълтата подводница“ смятат, че „техническият профил“ на испанеца е идеален за тяхната халфова линия. Самият Себайос е приел, че ще трябва да напусне „Бернабеу“ това лято, за да възроди кариерата си.

Интересът на Виляреал се „ускорява“, тъй като отборът на Марселино е наясно, че и редица други клубове също се стремят към подписа му.

Себайос започна професионалната си кариера в Бетис, където записа 105 мача, преди да премине в Реал Мадрид през 2017 г. Испанецът има на сметката си 7 гола и 16 асистенции в 214 мача за „Лос Бланкос“. По време на престоя си на „Бернабеу“ той игра и под наем в Арсенал, като представи „артилеристите“ в 77 срещи във всички турнири.

Междувременно се очаква Реал Мадрид да привлече нов централен полузащитник, като се смята, че Родри от Манчестър Сити и Аюб Буади от Лил са сред основните цели.

Снимки: Gettyimages

