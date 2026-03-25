Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
Валверде отнесе наказание от един мач

  • 25 март 2026 | 20:13
  • 400
  • 0
Халфът на Реал Мадрид Федерико Валверде отнесе санкция от един мач и ще пропусне следващия двубой на “лос бланкос” в Ла Лига. Уругваецът получи директен червен картон в 77-ата минута на дербито срещу Атлетико Мадрид (3:2), когато фаулира Алекс Баена. Техническата съдийска комисия потвърди решението на съдията Хосе Мунуера Монтеро по време на самата среща. Комисията по състезанията на Кралската испанска футболна федерация е наказала Валверде за един мач. Играчът се измъкна с минимално наказание, въпреки докладът на рефера, че е изгонил Валвердер поради неоправдана агресия и без опит да играе с топката, което би могло да му донесе много по-сериозна санкция. Полузащитникът ще пропусне следващия мач на Реал Мадрид в Ла Лига на 4 април срещу Майорка.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Виж всички

Водещи Новини

