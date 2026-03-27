Швейцария 2:2 Германия, Гнабри изравни секунди преди почивката

Швейцария и Германия играят при 2:2 на "Санкт Якоб Парк" в Базел в приятелски мач, който е част от подготовката на двата тима за предстоящото Световно първенство. Първия гол за домакините отбеляза Дан Ндой в 17-ата минута, а в 26-ата Йонатан Та изравни. Малко преди почивката Брийл Емболо отново даде аванс на домакините, но много бързо Серж Гнабри опъна мрежата за 2:2.

Швейцарците бяха безупречни в квалификацииите за Мондиала и спечелиха група "В" с 14 точки, като допуснаха само два гола във вратата си. Отборът на Мурат Якин е без загуба в 10 поредни мача. Последното поражение на "кръстоносците" беше с 2:3 от Испания в Лига на нациите през 2024 година.

Германия стартира квалификационната си кампания с изненадваща загуба от Словакия, но след това записа пет поредни победи, включително разгромен успех с 6:0 срещу словаците в прекия сблъсък за първото място в група "А".

За последно преди днес Швейцария и Германия се срещнаха в груповата фаза на Евро 2024, като направиха 1:1 във Франкфурт. Любопитното е, че Бундестимът няма успех срещу "кръстоносците" в най-скорошните 4 мача помежду им.

Aufstellung | Composition | Formazione

📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2 💻 https://t.co/0gYiELnZcu pic.twitter.com/GBZYJDlk6N — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 27, 2026

Сред титулярите на Швейцария има само двама футболисти, които не са играли в Бундеслигата. Атаката води Брийл Емболо, а зад него са разположени Рубен Варгас, Фабиан Рийдер и Дан Ндой. Двойка вътрешни халфове са Ремо Фройлер и капитанът Гранит Джака.

На вратата на "часовникарите" е Грегор Кобел, а четиримата защитници пред него са Силван Видмер, Нико Елведи, Мануел Аканжи и Рикардо Родригес.

В отсъствието на Мануел Нойер, под рамката за Германия застана Оливер Бауман. Капитанът Йошуа Кимих играе на десния фланг на защитата, а другите бранители в състава на Юлиан Нагелсман са Йонатан Та, Нико Шлотербек и Давид Раум. Леон Горетцка и Анджело Щилер си партнират в средата на терена, а Льорой Сане, Флориан Виртц и Серж Гнабри действат зад изнесения в предни позиции Кай Хавертц.

Сред резервите на гостите са Антонио Рюдигер, Паскал Грос, Ник Волтемаде и младата звезда на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл.

Мачът започна много динамично и с атаки и към двете врати. Германците бяха малко по-активни и в 12-тата минута можеха да поведат след двойно подаване между Флориан Виртц и Кай Хавертц, но Кобел спаси удара на нападателя на Арсенал.

В 17-ата минута Гранит Джака комбинира с Дан Ндой, който изненада Бауман с удар в близкия ъгъл и даде преднина на Швейцария. Последва нов силен период за Германия и няколко опасни атаки към вратата на Кобел.

Натискът на Бундестима даде резултата в 26-ата минута, когато Виртц достави перфектно центриране за Йонатан Та на далечната греда и защитникът от трудна позиция насочи топката зад голлинията. Малко по-късно Хавертц опита изстрел извън наказателното поле, но Кобел внимаваше и изби.

В 41-вата минута Швейцария отново излезе напред. Силван Видмер центрира от десния фланг, а Та остави Емболо напълно непокрит и той се разписа с глава. "Кръстоносците" имаха възможност и за трети гол до почивката, но Фабиан Рийдер нацели напречната греда с мощен шут от сериозна дистанция.