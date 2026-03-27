Швейцария 2:2 Германия, Гнабри изравни секунди преди почивката

  • 27 март 2026 | 21:45
  • 2028
  • 3
Швейцария 2:2 Германия, Гнабри изравни секунди преди почивката

Швейцария и Германия играят при 2:2 на "Санкт Якоб Парк" в Базел в приятелски мач, който е част от подготовката на двата тима за предстоящото Световно първенство. Първия гол за домакините отбеляза Дан Ндой в 17-ата минута, а в 26-ата Йонатан Та изравни. Малко преди почивката Брийл Емболо отново даде аванс на домакините, но много бързо Серж Гнабри опъна мрежата за 2:2.

Швейцарците бяха безупречни в квалификацииите за Мондиала и спечелиха група "В" с 14 точки, като допуснаха само два гола във вратата си. Отборът на Мурат Якин е без загуба в 10 поредни мача. Последното поражение на "кръстоносците" беше с 2:3 от Испания в Лига на нациите през 2024 година.

Германия стартира квалификационната си кампания с изненадваща загуба от Словакия, но след това записа пет поредни победи, включително разгромен успех с 6:0 срещу словаците в прекия сблъсък за първото място в група "А".

За последно преди днес Швейцария и Германия се срещнаха в груповата фаза на Евро 2024, като направиха 1:1 във Франкфурт. Любопитното е, че Бундестимът няма успех срещу "кръстоносците" в най-скорошните 4 мача помежду им.

Сред титулярите на Швейцария има само двама футболисти, които не са играли в Бундеслигата. Атаката води Брийл Емболо, а зад него са разположени Рубен Варгас, Фабиан Рийдер и Дан Ндой. Двойка вътрешни халфове са Ремо Фройлер и капитанът Гранит Джака.

На вратата на "часовникарите" е Грегор Кобел, а четиримата защитници пред него са Силван Видмер, Нико Елведи, Мануел Аканжи и Рикардо Родригес.

В отсъствието на Мануел Нойер, под рамката за Германия застана Оливер Бауман. Капитанът Йошуа Кимих играе на десния фланг на защитата, а другите бранители в състава на Юлиан Нагелсман са Йонатан Та, Нико Шлотербек и Давид Раум. Леон Горетцка и Анджело Щилер си партнират в средата на терена, а Льорой Сане, Флориан Виртц и Серж Гнабри действат зад изнесения в предни позиции Кай Хавертц.

Сред резервите на гостите са Антонио Рюдигер, Паскал Грос, Ник Волтемаде и младата звезда на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл.

Мачът започна много динамично и с атаки и към двете врати. Германците бяха малко по-активни и в 12-тата минута можеха да поведат след двойно подаване между Флориан Виртц и Кай Хавертц, но Кобел спаси удара на нападателя на Арсенал.

В 17-ата минута Гранит Джака комбинира с Дан Ндой, който изненада Бауман с удар в близкия ъгъл и даде преднина на Швейцария. Последва нов силен период за Германия и няколко опасни атаки към вратата на Кобел.

Натискът на Бундестима даде резултата в 26-ата минута, когато Виртц достави перфектно центриране за Йонатан Та на далечната греда и защитникът от трудна позиция насочи топката зад голлинията. Малко по-късно Хавертц опита изстрел извън наказателното поле, но Кобел внимаваше и изби.

В 41-вата минута Швейцария отново излезе напред. Силван Видмер центрира от десния фланг, а Та остави Емболо напълно непокрит и той се разписа с глава. "Кръстоносците" имаха възможност и за трети гол до почивката, но Фабиан Рийдер нацели напречната греда с мощен шут от сериозна дистанция.

Още от Футбол свят

Тухел обясни защо не е повикал Александър-Арнолд

Тухел обясни защо не е повикал Александър-Арнолд

  • 27 март 2026 | 17:11
  • 2923
  • 0
Бекъм и Оле изведоха Индонезия до финал срещу България

Бекъм и Оле изведоха Индонезия до финал срещу България

  • 27 март 2026 | 16:57
  • 17536
  • 10
В Ман Юнайтед са намерили опция, с която да оставят Карик начело, но и да запазят опциите си отворени

В Ман Юнайтед са намерили опция, с която да оставят Карик начело, но и да запазят опциите си отворени

  • 27 март 2026 | 16:54
  • 3091
  • 0
ПСЖ се опитва да обвърже дългосрочно един от най-важните си футболисти

ПСЖ се опитва да обвърже дългосрочно един от най-важните си футболисти

  • 27 март 2026 | 16:07
  • 1405
  • 0
Евертън ще предложи нов договор на Дейвид Мойс

Евертън ще предложи нов договор на Дейвид Мойс

  • 27 март 2026 | 16:06
  • 1117
  • 0
Скалони: Всички искаме да видим Меси на Световното, но той има правото сам да реши

Скалони: Всички искаме да видим Меси на Световното, но той има правото сам да реши

  • 27 март 2026 | 15:26
  • 1722
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България U21 тотално надигра Гибралтар, но вкара само един гол

България U21 тотално надигра Гибралтар, но вкара само един гол

  • 27 март 2026 | 21:55
  • 14660
  • 14
Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

  • 27 март 2026 | 17:48
  • 43477
  • 139
България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 184896
  • 382
Англия 0:0 Уругвай, безплоден натиск на домакините

Англия 0:0 Уругвай, безплоден натиск на домакините

  • 27 март 2026 | 21:45
  • 2328
  • 1
Испания 1:0 Сърбия, Оярсабал наказа западните ни съседи

Испания 1:0 Сърбия, Оярсабал наказа западните ни съседи

  • 27 март 2026 | 22:27
  • 1732
  • 1