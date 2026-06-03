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  3. Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

  • 3 юни 2026 | 10:53
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Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джаноренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите (VNL), която ще се проведе в Бразилия.

Българският тим, който е световен вицешампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19:00 часа българско време. След това националите ще изиграят още три срещи в рамките на първия турнир от надпреварата.

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Прави впечатление отсъствието на световните вицешампиони от 2025 години Георги Татаров и Димитър Добрев, който през последните дни изкара вирусно заболяване.

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Място в състава намериха и дебютантите Жасмин Величков и Денислав Бърдаров, които имаха отлични изяви по време на приятелския турнир "Силезия къп" в Полша.

От тимът, който пътува за първия турнир от VNL, отпадна още диагоналът Димитър Димитров.

Програмата на България в първата седмица на VNL е следната:

10 юни, 19:00 ч. – България – Белгия

11 юни, 22:30 ч. – България – Иран

13 юни, 21:30 ч. – България – Аржентина

14 юни, 20:30 ч. – България – Сърбия

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Състав на България:

Разпределители:

Симеон Николов

Стоил Палев

Диагонал:

Венислав Антов

Посрещачи:

Александър Николов

Аспарух Аспарухов

Денислав Бърдаров

Мартин Атанасов

Жасмин Величков

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов

Борис Начев

Илия Петков

Преслав Петков

Либеро:

Дамян Колев

Руси Желев

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Снимки: Startphoto

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