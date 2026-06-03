Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за първия турнир от VNL

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джаноренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите (VNL), която ще се проведе в Бразилия.
Българският тим, който е световен вицешампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19:00 часа българско време. След това националите ще изиграят още три срещи в рамките на първия турнир от надпреварата.
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Място в състава намериха и дебютантите Жасмин Величков и Денислав Бърдаров, които имаха отлични изяви по време на приятелския турнир "Силезия къп" в Полша.
От тимът, който пътува за първия турнир от VNL, отпадна още диагоналът Димитър Димитров.
Програмата на България в първата седмица на VNL е следната:
10 юни, 19:00 ч. – България – Белгия
11 юни, 22:30 ч. – България – Иран
13 юни, 21:30 ч. – България – Аржентина
14 юни, 20:30 ч. – България – Сърбия
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Състав на България:
Разпределители:
Симеон Николов
Стоил Палев
Диагонал:
Венислав Антов
Посрещачи:
Александър Николов
Аспарух Аспарухов
Денислав Бърдаров
Мартин Атанасов
Жасмин Величков
Централни блокировачи:
Алекс Грозданов
Борис Начев
Илия Петков
Преслав Петков
Либеро:
Дамян Колев
Руси ЖелевДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Startphoto