Рома отказа 50 милиона от Челси за Свилар

Ръководството на Рома е отхвърлило предложение в размер на 50 милиона евро от Челси за вратаря Миле Свилар, твърди “Кориере дело Спорт”. Според информацията новият мениджър на лондончани Чаби Алонсо иска клубът да привлечено нов страж заради несигурните изяви на Роберт Санчес и Филип Йоргенсен.
Свилар бе най-добрият вратар в Серия “А” през последните два сезона. През последната кампания процентът му на успешни спасявания бе 77.5%.
Рома има нужда от това до 30 юни да генерира капиталова печалба от около 60 милиона евро, за да спази финансовото споразумение с УЕФА. Въпреки това столичани са били категорични, че няма да продадат Свилар, дори ако получат по-висока оферта. Новият спортен директор Тони Д’Амико лично е поел този ангажимент към наставника на “вълците” Джан Пиеро Гасперини.
Снимки: Imago