Рома продаде защитник на Елче

Рома трансферира за постоянно защитника Буба Сангаре в Елче. Роденият през 2007 г. играч, който изигра 541 минути за испанския клуб през миналия сезон, ще остане в Ла Лига и за следващия сезон.

Рома обяви финализирането на сделката в публикация в официалния си акаунт в Х:„Буба Сангаре се присъедини към Елче с постоянен договор. Испанският клуб упражни опцията си за закупуване на играча.“ Римският клуб запазва 20 процента дял от евентуална бъдеща продажба на защитника. 18-годишният талант пристигна в Рома през лятото на 2024 г. от Леванте.

Buba Sangare makes permanent move to Elche 🤝



The Spanish club have exercised their option to sign the player outright#ASRoma pic.twitter.com/7IFDgixVKy — AS Roma English (@ASRomaEN) June 3, 2026

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Снимки: Gettyimages