Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

В последните години Германия бе заета твърде много със странични проблеми и това й отвличаше вниманието от футбола, заяви селекционерът на швейцарския национален отбор Мурат Якин. Неговата селекция ще се изправи срещу Бундестима в Базел в петък.

"Германците безспорно имат много качествен състав. Ако ги оставим да играят, това бързо ще си проличи", заяви Якин и добави, че на Световното първенство в Катар те са се занимавали твърде много със "странични неща".

Преди четири години германците настояваха капитанската лента на Мануел Нойер да бъде в цветовете на дъгата, за да промотират правата на хомосексуалистите. Катар забрани, тъй като в тази страна това е нелегално, а ФИФА бе принудена да пресече опитите на германците. Те пък отговориха със запушена уста с ръка в отборна снимка.

Якин каза, че този отбор на Германия изглежда различен и че футболистите отново са фокусирани изцяло върху футбола.

"Никога не бива да отписваш Германия. Те винаги са били турнирен отбор", каза още Якин.

Снимки: Imago