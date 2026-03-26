Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

В последните години Германия бе заета твърде много със странични проблеми и това й отвличаше вниманието от футбола, заяви селекционерът на швейцарския национален отбор Мурат Якин. Неговата селекция ще се изправи срещу Бундестима в Базел в петък. 

"Германците безспорно имат много качествен състав. Ако ги оставим да играят, това бързо ще си проличи", заяви Якин и добави, че на Световното първенство в Катар те са се занимавали твърде много със "странични неща". 

Преди четири години германците настояваха капитанската лента на Мануел Нойер да бъде в цветовете на дъгата, за да промотират правата на хомосексуалистите. Катар забрани, тъй като в тази страна това е нелегално, а ФИФА бе принудена да пресече опитите на германците. Те пък отговориха със запушена уста с ръка в отборна снимка. 

Нагелсман: Искам да видя добра игра срещу Швейцария, резултатът не е важен

Якин каза, че този отбор на Германия изглежда различен и че футболистите отново са фокусирани изцяло върху футбола. 

"Никога не бива да отписваш Германия. Те винаги са били турнирен отбор", каза още Якин. 

От Атлетико Мадрид искат да пресекат амбициите на Барселона с нов договор за Хулиан Алварес

