Официално: новак в Серия "А" удължи договора на Антов

Новакът през следващия сезон на Серия "А" Монца удължи договора на българския защитник Валентин Антов, обявиха от клуба. Новото споразумение е до лятото на 2027 година, но с опцията за още един сезон при изпълнение на определени условия.

Родният бранител пристигна в клуба през 2021 година с трансфер от ЦСКА, като първата му кампания при брианцолите беше в Серия Б, а през сезон 2022/23 игра с тях в италианския елит. Последваха две години под наем в Кремонезе обратно във втора дивизия, като през 2024/25 Антов беше с голяма роля за промоцията на тима в Серия "А". Оттам обаче решиха да не го задържат за постоянно, а освен това 25-годишният играч скъса кръстна връзка в едното си коляно. Така през изминалата кампания той изигра само два мача, влизайки като резерва в последния кръг от Серия "Б" и в реванша на финалния бараж за промоция срещу Катандзаро.

Преди два дни Антов изрази задоволството си от завръщането си в елита с публикация в Инстаграм. “Отново в Серия "А"!!! ❤️🤍 Това беше дълга година, която ме тества както физически, така и психически с контузия, която дойде в най-лошия възможен момент, но за пореден път се убедих, че търпението и усърдният труд накрая винаги се отплащат. Благодаря на хората, които бяха до мен и ми помагаха през всичко това!”, написа той към поредица от снимки.

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