Ръководството на Байерн изрази опасения относно включването на национал в състава на Германия

  22 март 2026 | 14:50
Ръководството на Байерн (Мюнхен) изрази опасения относно присъединяването на халфа Александър Павлович към германския национален отбор следващата седмица във връзка с проблеми с тазобедрената става.

Полузащитникът не беше част от състава на тима при победата с 4:0 в Бундеслигата вчера над Унион (Берлин) поради контузията.

Германия ще играе приятелски мачове в петък в Швейцария и срещу Гана три дни по-късно, но треньорът на Байерн Венсан Компани и спортният директор Кристоф Фройнд посочиха, че биха предпочели Павлович да остане в Мюнхен.

„Спокойно ще го обсъдим с Алекс. Той имаше проблеми и не беше в състава. Играл е много. Трябва да се внимава. Много е важно това да не се превърне в нещо дългосрочно“, каза Фройнд, цитиран от ДПА.

Байерн, който се бори за требъл, иска всички играчи да са на линия за края на сезона, когато се изправят срещу Реал Мадрид на четвъртфиналите на Шампионската лига, срещу Байер (Леверкузен) на полуфиналите за Купата на Германия и в битката за още една титла от Бундеслигата.

Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

Компани заяви, че въпросът „ще бъде обсъден с лекарите“ и подчерта, че международните мачове са само приятелски. Той каза, че федерацията иска Павлович „здрав за Световното първенство, а ние - за последните два месеца“ от сезона.

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман събира националния отбор в понеделник. Байерн и Нагелсман също се бяха споразумели да оставят плеймейкъра Джамал Мусиала извън състава, след като миналата седмица получи болка в крака, който контузи тежко миналата година.

Снимки: Imago

