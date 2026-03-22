Ръководството на Байерн изрази опасения относно включването на национал в състава на Германия

Ръководството на Байерн (Мюнхен) изрази опасения относно присъединяването на халфа Александър Павлович към германския национален отбор следващата седмица във връзка с проблеми с тазобедрената става.

Полузащитникът не беше част от състава на тима при победата с 4:0 в Бундеслигата вчера над Унион (Берлин) поради контузията.

Aleksandar Pavlović is a doubt for Germany's upcoming games



Christoph Freund: "We’ll discuss it. Aleks has played a lot recently and complained of discomfort today. It would be bad for everyone involved if he suffers something more serious. We have to be careful."



[@kerry_hau] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 21, 2026

Германия ще играе приятелски мачове в петък в Швейцария и срещу Гана три дни по-късно, но треньорът на Байерн Венсан Компани и спортният директор Кристоф Фройнд посочиха, че биха предпочели Павлович да остане в Мюнхен.

„Спокойно ще го обсъдим с Алекс. Той имаше проблеми и не беше в състава. Играл е много. Трябва да се внимава. Много е важно това да не се превърне в нещо дългосрочно“, каза Фройнд, цитиран от ДПА.

Vincent Kompany on Aleks Pavlović: "I'll speak to Julian [Nagelsmann] again. We're always in close exchange. There's no big difference between what the national team wants and what we want. They have two friendlies, they want to keep the players fit for the World Cup. It's our… pic.twitter.com/tSipWkNn7B — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 21, 2026

Байерн, който се бори за требъл, иска всички играчи да са на линия за края на сезона, когато се изправят срещу Реал Мадрид на четвъртфиналите на Шампионската лига, срещу Байер (Леверкузен) на полуфиналите за Купата на Германия и в битката за още една титла от Бундеслигата.

Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

Компани заяви, че въпросът „ще бъде обсъден с лекарите“ и подчерта, че международните мачове са само приятелски. Той каза, че федерацията иска Павлович „здрав за Световното първенство, а ние - за последните два месеца“ от сезона.

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман събира националния отбор в понеделник. Байерн и Нагелсман също се бяха споразумели да оставят плеймейкъра Джамал Мусиала извън състава, след като миналата седмица получи болка в крака, който контузи тежко миналата година.

Снимки: Imago