Венци: Ще сме по-силни, повече никаква аванта за феновете

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира пред Sportal.bg актуални теми от българския футбол. Босът на "белите" прогнозира, че през новия сезон отборът на Ратко Достанич ще бъде по-силен. Бизнесменът не подмина и въпроса за напрежението на "Александър Шаламанов", като призова феновете да видят снимката, на която Шами помага за нареждането на чимовете на стадиона.
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"Прогнозирам, че националният отбор ще спечели в Молдова. Такива проверки са полезни за всеки селекционер - да види с какво разполага и на какво може да разчита в официалните мачове. Да, паднахме от Черна гора. Стори ми се, че някои от момчетата бяха подценили срещата, влязоха в нея малко лежерно. Но има и умора от клубния сезон, хората искат вече да си починат.
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Убеден съм, че Славия ще изглежда по-добре през новия сезон. Отборът ще е по-силен. На онези, които чертаят лош сценарий, нямам какво да им кажа. Нали знаете - на човек пари можеш да му дадеш, но акъл не. Аванта вече няма да има! Аз не разбирам като какви казват кое как да бъде. Някакъв ме съди - той като какъв идва и ме обижда. С него нямам отношения, нямаме договор, който да съм нарушил, нямам задължение към него, което не съм изпълнил. Да ме плюе, а аз да мисля, че вали дъжд ли? Няма как да стане. Който сее ветрове, жъне бури.
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Като какви питат и искат, поне билети да си купуваха. От новия сезон ще направим карти с лицево разпознаване. Всичко ще се заснема, полицията ще гледа, да е ясно кой какво прави. Това там да не е хан. Може да се прибегне и да проверки за наркотици. Вчера точно срещу стадиона, на зелената площ между паркинга и реката, хванаха някакъв с 1 килограм кокаин. Полицията го отведе. Може да проверите в Шесто РПУ.
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Бъдете сигурни, че в тази държава идва редът. Всичко сега ще си дойде на мястото. С парите, които през всичките тези години се харчеха за магистрали, можехме да имаме аутобани покрай всички големи градове. Сърбия преживя война, бомби и направи две магистрали. А ние направихме магистрала и половина. "Хемус" я строят 50 години, защото 49 от тях е било гепене. Но на това ще се сложи край.
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А феновете да идват на стадиона и да помагат. Не дават пари, не издържат отбора, а само искат. И аз искам много неща. Има една стара снимка на Шами - седнал и реди чимове с една шапка от вестник на главата. Нека си я припомнят. Голяма легенда и голяма личност, милееше за Славия. Затова стадионът носи неговото име. А тези само искат. Кои сте вие? Тази няма да стане", каза босът на "белите".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google