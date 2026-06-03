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  3. УЕФА извади клуб от Азербайджан от евротурнирите

УЕФА извади клуб от Азербайджан от евротурнирите

  • 3 юни 2026 | 16:46
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УЕФА извади клуб от Азербайджан от евротурнирите

УЕФА отстрани азербайджанския клуб Туран Товуз от турнира Лига на конференциите през следващия сезон заради уговорени мачове от играчи преди няколко години, съобщиха от Европейската футболна централа. Клубът обяви в изявление, че ще оспорва решението в Спортния арбитражен съд (КАС) в Лозана.

Туран завърши трети в първенството на Азербайджан и си осигури място във втория квалификационен кръг на третия по сила европейски клубен турнир. Жребият ще се тегли след две седмици, а първите срещи са насрочени за 23 юли.

Правилата за участие в Лига на конференциите изискват клубовете „да не са участвали пряко и/или косвено“ в уреждане на вътрешни или международни мачове в предходните десет години. Седем играчи на Туран обаче бяха наказани през 2019-а от азербайджанската футболна федерация, потвърдиха от клуба в изявление.   

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