Нагелсман: Искам да видя добра игра срещу Швейцария, резултатът не е важен

Селекционерът Юлиан Нагелсман иска да види желание и добра игра от футболистите на Германия в предстоящата контрола с Швейцария, а резултатът от мача е второстепенен. Той обаче няма да може да разчита на важни играчи като Джамал Мусиала, Феликс Нмеча, Александър Павлович и други.

"Да, някои от основните ни футболисти отсъстват и това е неприятно, но отборът ни е добър. Има няколко момчета, които се надявам да изпъкнат на този лагер", заяви Нагелсман.

Позитивната нагласа ще помогне на Германия да избегне нов провал на Световното, смята Клинсман

Единствената цел на Германия на Световното първенство е титлата, след като отборът отпадна в груповата фаза на два поредни турнира през 2018 и 2022 година. Това до голяма степен навреди на имиджа на германския футбол, който десетилетия наред беше доминантна сила на международната сцена и спечели купата през 2014 година.

"Искам да покажем желание и добра игра. Резултатите не ме интересуват, важно за мен е как играем. Не очаквам в началото всяка наша идея да се получава, но и не искам представянето ни да варира от добро към лошо по време на мача", продължи Нагелсман.

Добри новини за Нагелсман: Хавертц и Рюдигер се завърнаха към отборните тренировки

Отборът на Швейцария, който също ще играе на Световните финали, поиска да бъдат извършвани по 11 смени по време на контролата, за да тества футболисти за турнира.

"Искаме утре да видим футболистите ни и да изградим добра основа за тях. Аз по принцип не обичам да правя 11 смени, но швейцарците го поискаха и аз се съгласих. Нямам проблем с това. Не очаквам обаче аз да заменя 11 футболисти", каза още германският селекционер.

