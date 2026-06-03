Волейболните национали: Искаме да печелим във VNL и във всеки мач

Националният отбор на България по волейбол за мъже отпътува от Терминал 2 на летище „Васил Левски“ за последния етап от подготовката си за Волейболната лига на нациите (VNL), който ще се проведе в Росарио, Аржентина.

"Тръгваме уверени. Подобрихме техника, физика и всичко. Поставили сме се цели и отиваме там да бием. Едната цел е да се класираме на финалите на ВНЛ. Заради този мач с Иран миналата година, който загубихме с 0:3, научихме много и го показахме на Световното първенство. Факт, е че има много повече конкуренция е много добре. Кой, кога ще играе , има кой да го мисли - той седи буден до 2 часа през нощта, за да го мисли. Първо се готвим за контролата с Аржентина. После ще мислим за двубоите от ВНЛ. Сега вече излизаме в доста мачове като фаворити. И това нещо също трябва да преборим. Едно е да играеш като фаворит, друго е без да очакват нищо от теб. Защо не и Филип да играе волейбол. Работата е много залена за сега. Ако е много добър да играе с нас, ще се радваме много. От доста време Левски работят заедно с Лубе. Мисля, че трета година поред отивам да да потренирам с отбора и са ме видели. Вероятно и силното световно също помогна. Винаги съм искал да играем заедно с Алекс В Италия. Ще се борим само за първото място. Фактът да кажеш, че ще играеш за Лубе е много отговорно. Мисля, че ще мога да се справя да играя силно за Лубе бе. Израснах много след този сезон в Русия. Успявам да се грижа сам за себе си. Пламен Константинов ме научи на много неща. Той е много директен треньор и макар да ми наранява понякога егото, ми помогна изключително много, за да напредвам постоянно ", заяви Симеон Николов.