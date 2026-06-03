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  3. Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

  • 3 юни 2026 | 16:54
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Галин остава в Септември, подгонва рекорда на Георги Илиев

Бившият национал Галин Иванов ще носи екипа на Септември (София) и през следващата кампания, разбра Sportal.bg. 38-годишният ветеран играе за столичния тим от началото на 2025 година, когато се раздели със Славия.

Галин е устремен към рекорда за най-много мачове в efbet Лига, който в момента се държи от варненската легенда Георги Илиев. Бързата сметка показва, че при пълноценно участие през новия сезон атакуващият футболист на септемврийци ще задмине бившия халф на Черно море, Локомотив (Пловдив) и ЦСКА.

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