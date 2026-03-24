Хаусен: Ако съдията беше изгледал повторение, нямаше да даде червен картон на Валверде

Защитникът на Реал Мадрид Дийн Хаусен коментира изгонването на своя съотборник Федерико Валверде при победата с 3:2 в Ла Лига срещу Атлетико Мадрид в дербито от 29-ия кръг. Уругваецът получи директен червен картон в 77-ата минута за нарушение срещу Алекс Баена от "червено-белите", а Хаусен не е съгласен с това решение.

"Мнението ми не се е променило. Той направи фаул и трябваше да получи жълт картон. Очевидно е, че го е ритнал и това е нарушение, но е за жълт картон. Ако съдията беше гледал повторението на монитора, щеше ясно да види, че го е ритнал, но не е за отстраняване от игра", коментира Хаусен пред клубната телевизия на "белите".

Реал Мадрид обжалва изгонването на Валверде, който може да е наказан и да не играе в един или два мача от първенството на Испания.