Симеоне: Не загубихме заради съдията

  • 23 март 2026 | 01:43
Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне отказа да търси вината в съдийството след загубата на тима с 2:3 от Реал Мадрид в мач от 29-ия кръг на Ла Лига. Аржентинският специалист предпочете да се фокусира върху представянето на своя отбор.

„Не мисля, че загубихме заради съдийството. Имахме възможности да създадем добри положения, но не се възползвахме от тях. Заслужавахме поне малко повече", коментира Симеоне.

Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

„Адемола Луукман продължава да напредва, работи много добре, дава ни различни качества. Ние му помагаме да израства в защита, защото той върши тази работа и е момче с огромно сърце и желание да се учи. Надявам се да продължи да ни носи важни резултати, както го направи днес", каза Чоло по адрес на нигерийския нападател.

„Дали съдията имаше различни критерии? Не мисля, че това повлия на мача. Можехме да направим много повече – да се защитаваме по-добре при техните голове и да бъдем по-ефективни в атака. Имаме сериозни съперници и ако им позволиш нещо, те със сигурност ще те накажат", отбеляза Симеоне.

„Трябваше да контролираме мача по-добре, да изграждаме атаките си по различен начин. Не успяхме да го направим в ключовия момент. Вече за четвърти път казвам как виждам причините за случилото се в този мач“, завърши Симеоне.

Атлетико е на 4-то място в класирането, на точка зад третия Виляреал.

Снимки: Gettyimages

