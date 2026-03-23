Арбелоа: Показахме манталитета на Реал Мадрид

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа беше много щастлив след победата с 3:2 над Атлетико Мадрид, която съхрани шансовете на отбора в битката за титлата в Ла Лига.

„Доволен съм, свършихме това, което трябваше – спечелихме мача. Направихме още една крачка напред и продължаваме борбата“, заяви Арбелоа.

„Отборът е в добра форма. Мачът изобщо не беше лесен, съперникът ни създаде сериозни трудности. Наложи се да покажем много силен характер. Те отново изравниха резултата и ние трябваше пак да натиснем – точно това ми хареса най-много, манталитетът на този отбор", подчерта бившият защитник.

„Трудно е да се разбере решението за червения картон на Валверде. Благодарен съм, че съдията дойде до тъчлинията и ми обясни. Понякога в динамиката на играта нещата изглеждат по един начин, а когато ги прегледаш отново, мнението ти може да се промени. Но това бяха 15 минути на истински отборен дух и взаимопомощ. Защитавахме се на предела на възможностите си и в крайна сметка всичко завърши добре", сподели Арбелоа.

„Беше вълнуващо. Винаги казвам, че атмосферата на дербито е най-специалната в лигата. Имах възможността да го изживея вече и като треньор. Освен това, след няколко години без победа тук, на нашия терен, беше важно да го направим днес", изтъкна наставникът на "белите".

"Радвам се за момчетата – те го заслужиха с труда си. Сега отиваме в паузата за националните отбори в добро настроение и със спокойствие“, добави Арбелоа.

