  3. Валверде рискува по-сериозно наказание заради червения картон срещу стар “враг”

Валверде рискува по-сериозно наказание заради червения картон срещу стар “враг”

  • 23 март 2026 | 11:14
Намиращият се в отлична форма Федерико Валверде рискува да получи по-сериозно наказание заради червения си картон снощи в мадридското дерби, завършило с успех за Реал с 3:2. Уругваецът, който се разписа в пореден мач за "лос бланкос", фаулира грубо стария си съперник Алекс Баена от Атлетико в 77-ата минута и бе изгонен с директен червен картон от главния съдия Хосе Мунуера Монтеро.

Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико
Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

Според "COPE" реферът е описал в доклада си, че Валверде е ритнал Баена „без да се намира на игрално разстояние“, което може да се тълкува като умисъл да се нарани съперника. Това пък може да доведе до по-тежката санкция от два мача за халфа на Реал Мадрид, вместо обичайното наказание от една среща.

Иначе Валверде и Баена са стари познайници, и то не в добрия смисъл. Конфликтът между двамата датира от април 2023 г. по време на мач между Реал Мадрид и Виляреал (2:3), където тогава играеше испанецът.

Тогава двамата играчи имаха пререкания на терена, като според информациите тогавашният играч на “жълтата подводница” е казал на Валверде: “Плачи сега, след като детето ти няма да се роди” (б.ред. - половинката на Валверде тогава е бременна, но е имало вероятност да направи спонтанен аборт).

Валверде няма да бъде наказван за предполагаемото нападение над Баена
Валверде няма да бъде наказван за предполагаемото нападение над Баена

Уругваецът бе толкова афектиран от тези думи, че след срещата е атакувал Баена на паркинга на "Бернабеу", за което испанецът се бе оплакал на полицията. В крайна сметка тогава Валверде не понесе допълнителна санкция, а Баена категорично отрече да е казвал подобни думи. Така или иначе, оттогава насам двамата футболисти поддържат дистанция както на терена, така и извън него, а напрежението между тях е видно.

Във вчерашния мач Баена се появи в игра на мястото на Джулиано Симеоне и бе на терена само шест минути, преди да бъде фаулиран от Валверде. Червеният картон бе бурно оспорван от наставника на Реал Мадрид Алваро Арбелоа и публиката на "Бернабеу", но реферът не промени решението си.

Любопитен факт е също, че Валверде има само два червени картона в кариерата си, като и двата са получени в мачове срещу Атлетико Мадрид.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Нюкасъл пое отговорността да идентифицира феновете, отправили расистки обиди към футболист на Съндърланд

Нюкасъл пое отговорността да идентифицира феновете, отправили расистки обиди към футболист на Съндърланд

  • 23 март 2026 | 11:26
  • 481
  • 1
Керкез призна: Брайтън ни надигра

Керкез призна: Брайтън ни надигра

  • 23 март 2026 | 10:16
  • 829
  • 0
Зидан е договорил всичко с френската федерация

Зидан е договорил всичко с френската федерация

  • 23 март 2026 | 10:04
  • 2731
  • 1
Арбелоа оставил Трент извън стартовия състав за дербито за назидание

Арбелоа оставил Трент извън стартовия състав за дербито за назидание

  • 23 март 2026 | 09:56
  • 5228
  • 2
Еберечи Езе отпадна от състава на Англия

Еберечи Езе отпадна от състава на Англия

  • 23 март 2026 | 09:39
  • 1236
  • 0
Тудор пропусна пресконференцията си след загубата от Нотингам Форест по семейни причини

Тудор пропусна пресконференцията си след загубата от Нотингам Форест по семейни причини

  • 23 март 2026 | 09:33
  • 1374
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Извикаха по спешност втори футболист на ЦСКА за турнето на България в Индонезия

Извикаха по спешност втори футболист на ЦСКА за турнето на България в Индонезия

  • 23 март 2026 | 12:38
  • 778
  • 0
От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

От 20 българи в Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА само двама пътуват с националния, ето кои можеха да са в групата

  • 23 март 2026 | 12:13
  • 2816
  • 1
Лора Христова и още биатлонисти се завръщат в България!

Лора Христова и още биатлонисти се завръщат в България!

  • 23 март 2026 | 12:36
  • 208
  • 0
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 31447
  • 114
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 45058
  • 29
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 5048
  • 0