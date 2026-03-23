Валверде рискува по-сериозно наказание заради червения картон срещу стар “враг”

Намиращият се в отлична форма Федерико Валверде рискува да получи по-сериозно наказание заради червения си картон снощи в мадридското дерби, завършило с успех за Реал с 3:2. Уругваецът, който се разписа в пореден мач за "лос бланкос", фаулира грубо стария си съперник Алекс Баена от Атлетико в 77-ата минута и бе изгонен с директен червен картон от главния съдия Хосе Мунуера Монтеро.

Според "COPE" реферът е описал в доклада си, че Валверде е ритнал Баена „без да се намира на игрално разстояние“, което може да се тълкува като умисъл да се нарани съперника. Това пък може да доведе до по-тежката санкция от два мача за халфа на Реал Мадрид, вместо обичайното наказание от една среща.

Иначе Валверде и Баена са стари познайници, и то не в добрия смисъл. Конфликтът между двамата датира от април 2023 г. по време на мач между Реал Мадрид и Виляреал (2:3), където тогава играеше испанецът.

Тогава двамата играчи имаха пререкания на терена, като според информациите тогавашният играч на “жълтата подводница” е казал на Валверде: “Плачи сега, след като детето ти няма да се роди” (б.ред. - половинката на Валверде тогава е бременна, но е имало вероятност да направи спонтанен аборт).

Уругваецът бе толкова афектиран от тези думи, че след срещата е атакувал Баена на паркинга на "Бернабеу", за което испанецът се бе оплакал на полицията. В крайна сметка тогава Валверде не понесе допълнителна санкция, а Баена категорично отрече да е казвал подобни думи. Така или иначе, оттогава насам двамата футболисти поддържат дистанция както на терена, така и извън него, а напрежението между тях е видно.

Във вчерашния мач Баена се появи в игра на мястото на Джулиано Симеоне и бе на терена само шест минути, преди да бъде фаулиран от Валверде. Червеният картон бе бурно оспорван от наставника на Реал Мадрид Алваро Арбелоа и публиката на "Бернабеу", но реферът не промени решението си.

Любопитен факт е също, че Валверде има само два червени картона в кариерата си, като и двата са получени в мачове срещу Атлетико Мадрид.

Следвай ни:

Снимки: Imago