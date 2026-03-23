Арбелоа оставил Трент извън стартовия състав за дербито за назидание

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа е извадил Трент Александър-Арнолд от стартовия състав за снощното дерби с Атлетико Мадрид заради това, че англичанинът е закъснял за една от последните тренировки на отбора. Така бившият играч на Ливърпул остана на пейката за началото на втори пореден мач в първенството. Срещу Елче Арбелоа бе решил да му даде почивка, след което Трент се завърна сред титулярите за реванша с Манчестър Сити във вторник. Вчерашното му отсъствие от стартовите 11 обаче е било за назидание, съобщава “Ди Атлетик”. Така треньорът на Реал е искал да покаже, че има твърда ръка и няма да допусне липса на дисциплина в съблекалнята. По подобен начин Ханзи Флик извади Маркъс Рашфорд от състава на Барселона през септември, след като англичанинът също бе закъснял за тренировка.

Десният бек влезе в игра в 64-тата минута, а след мача Арбелоа призна, че той е дал на отбора “огромна енергия”.

Арнолд има вече 20 мача за Реал от началото на сезона, въпреки че два пъти бе контузен. Той обаче не попадна в разширения състав от 35 играчи, които Томас Тухел повика за контролите на Англия с Уругвай и Япония.

Снимки: Imago