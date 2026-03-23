Арбелоа оставил Трент извън стартовия състав за дербито за назидание

  • 23 март 2026 | 09:56
Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа е извадил Трент Александър-Арнолд от стартовия състав за снощното дерби с Атлетико Мадрид заради това, че англичанинът е закъснял за една от последните тренировки на отбора. Така бившият играч на Ливърпул остана на пейката за началото на втори пореден мач в първенството. Срещу Елче Арбелоа бе решил да му даде почивка, след което Трент се завърна сред титулярите за реванша с Манчестър Сити във вторник. Вчерашното му отсъствие от стартовите 11 обаче е било за назидание, съобщава “Ди Атлетик”. Така треньорът на Реал е искал да покаже, че има твърда ръка и няма да допусне липса на дисциплина в съблекалнята. По подобен начин Ханзи Флик извади Маркъс Рашфорд от състава на Барселона през септември, след като англичанинът също бе закъснял за тренировка.

Десният бек влезе в игра в 64-тата минута, а след мача Арбелоа призна, че той е дал на отбора “огромна енергия”.

Арнолд има вече 20 мача за Реал от началото на сезона, въпреки че два пъти бе контузен. Той обаче не попадна в разширения състав от 35 играчи, които Томас Тухел повика за контролите на Англия с Уругвай и Япония.

Снимки: Imago

От Лийдс поздравиха Илия Груев

Титлата изглежда все по-далечна цел за Селтик

Симеоне: Не загубихме заради съдията

Артета: Не използвахме шансовете си преди почивката

Фейенорд отново не можа да победи Аякс, изненадваща загуба за ПСВ

Гризман отива за подпис с новия си отбор

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

Интер допусна нова грешка и даде надежди на преследвачите

