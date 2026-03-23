Винисиус: Имахме ясен план и това направи разликата

  • 23 март 2026 | 07:45
Винисиус Жуниор коментира победата на Реал Мадрид над Атлетико Мадрид в голямото дерби от 29-ия кръг на Ла Лига. Бразилското крило на кралския клуб се отличи с два гола за успеха на своя тим.

„Днес съм много щастлив от мача, който изиграхме. Контролирахме срещата от самото начало. Допуснахме гол, но ние напредваме и се променяме, за да могат в такива срещи феновете на Реал да са щастливи, да се наслаждават на играта и Мадрид винаги да побеждава“, заяви Винисиус.

„Заслугата е на всички: на треньора, на играчите, на феновете, на цялата работа, която свършихме през седмицата. От самото начало имахме ясен план за мача и това направи разликата", обясни бразилецът.

Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико
„Много съм доволен, че вкарах два гола, защото работих през целия сезон за такива мачове. Винаги се стремя да напредвам, да вкарвам голове и да правя асистенции", сподели крилото.

„Жалко е, че предстои пауза в първенството. В момента сме в добра серия, а сега заминаваме за националните отбори. Надявам се всички да се върнем без контузии, защото предстои най-важната част от сезона“, каза още Винисиус.

Снимки: Gettyimages

От Лийдс поздравиха Илия Груев

  • 23 март 2026 | 06:24
  • 2112
  • 0
Титлата изглежда все по-далечна цел за Селтик

  • 23 март 2026 | 06:02
  • 2845
  • 0
Симеоне: Не загубихме заради съдията

  • 23 март 2026 | 05:46
  • 5414
  • 0
Артета: Не използвахме шансовете си преди почивката

  • 23 март 2026 | 05:28
  • 2665
  • 0
Фейенорд отново не можа да победи Аякс, изненадваща загуба за ПСВ

  • 23 март 2026 | 05:03
  • 1924
  • 0
Гризман отива за подпис с новия си отбор

  • 23 март 2026 | 04:37
  • 10204
  • 0
Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

  • 22 март 2026 | 20:31
  • 24840
  • 92
Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

  • 22 март 2026 | 21:45
  • 37497
  • 25
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 1158
  • 0
Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

  • 22 март 2026 | 23:56
  • 35710
  • 350
Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

  • 22 март 2026 | 20:23
  • 47601
  • 129
Интер допусна нова грешка и даде надежди на преследвачите

  • 22 март 2026 | 23:41
  • 15559
  • 5