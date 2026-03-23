Винисиус: Имахме ясен план и това направи разликата

Винисиус Жуниор коментира победата на Реал Мадрид над Атлетико Мадрид в голямото дерби от 29-ия кръг на Ла Лига. Бразилското крило на кралския клуб се отличи с два гола за успеха на своя тим.

„Днес съм много щастлив от мача, който изиграхме. Контролирахме срещата от самото начало. Допуснахме гол, но ние напредваме и се променяме, за да могат в такива срещи феновете на Реал да са щастливи, да се наслаждават на играта и Мадрид винаги да побеждава“, заяви Винисиус.

„Заслугата е на всички: на треньора, на играчите, на феновете, на цялата работа, която свършихме през седмицата. От самото начало имахме ясен план за мача и това направи разликата", обясни бразилецът.

„Много съм доволен, че вкарах два гола, защото работих през целия сезон за такива мачове. Винаги се стремя да напредвам, да вкарвам голове и да правя асистенции", сподели крилото.

„Жалко е, че предстои пауза в първенството. В момента сме в добра серия, а сега заминаваме за националните отбори. Надявам се всички да се върнем без контузии, защото предстои най-важната част от сезона“, каза още Винисиус.

Снимки: Gettyimages