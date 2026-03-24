Синя доминация: Бала №1 за февруари, Костадинов - играч на 26-ия кръг
Винисиус не е пропуснал да се заяде и със сина на Симеоне по време на мадридското дерби

  • 24 март 2026 | 11:12
Винисиус Жуниор бе големият герой за Реал Мадрид в напеченото мадридско дерби с Атлетико, завършило 3:2 за "лос бланкос". Бразилската звезда отбеляза два гола за отбора си и бе с основна заслуга за победата на тима си.

Винисиус срещу Симеоне: От "Флорентино ще те изгони" до "Головете са за Флорентино"

Наред с това обаче Винисиус не пропусна да покаже и другата си страна, като камерите го уловиха да провокира семейство Симеоне - както стария си противник Диего Симеоне, с който си има закачка открай време, така и сина на наставника на Атлети - Джулиано.

Според кадри, публикувани от някои испанските медии, Винисиус е казва на Джулиано Симеоне по време на двубоя: „Страничен защитник! По-добър си като страничен защитник! Продължавай да бъдеш страничен защитник!“.

Това думи на бразилеца се отнасят до позицията, която аржентинският футболист е заемал на терена. Въпреки че обикновено е дясно крило, Джулиано бе използван в срещата като десен защитник, така че основният му дуел е бил именно с Винисиус.

Двамата бяха сред най-важните играчи на терена. Винисиус отбеляза два гола във вратата на Атлетико, докато Джулиано Симеоне асистира на Адемола Луукман за първия гол в мача.

Бразилецът не спря дотук, като в момента на смяната си, бразилецът мина покрай Диего Симеоне, смеейки се и аплодирайки, с което раздразни Чоло, който се оплака на главния съдия.

Снимки: Imago

Завърза се сериозен спор между ПСЖ и Ланс във Франция, решението ще е на местната федерация

