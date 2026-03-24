Винисиус не е пропуснал да се заяде и със сина на Симеоне по време на мадридското дерби

Винисиус Жуниор бе големият герой за Реал Мадрид в напеченото мадридско дерби с Атлетико, завършило 3:2 за "лос бланкос". Бразилската звезда отбеляза два гола за отбора си и бе с основна заслуга за победата на тима си.

Наред с това обаче Винисиус не пропусна да покаже и другата си страна, като камерите го уловиха да провокира семейство Симеоне - както стария си противник Диего Симеоне, с който си има закачка открай време, така и сина на наставника на Атлети - Джулиано.

🚨🇧🇷🇦🇷 Vinicius Jr., in an attempt to provoke Giuliano Simeone:



"As a full-back you’re good, stick to being a full-back."@MPlusDeportes/@AlbicelesteTalk pic.twitter.com/gey7BUpShg — Atletico Universe (@atletiuniverse) March 24, 2026

Според кадри, публикувани от някои испанските медии, Винисиус е казва на Джулиано Симеоне по време на двубоя: „Страничен защитник! По-добър си като страничен защитник! Продължавай да бъдеш страничен защитник!“.

Това думи на бразилеца се отнасят до позицията, която аржентинският футболист е заемал на терена. Въпреки че обикновено е дясно крило, Джулиано бе използван в срещата като десен защитник, така че основният му дуел е бил именно с Винисиус.

🇦🇷🇧🇷🚨 DESPUÉS LLORA: Vinícius Jr se cruzó con Giuliano Simeone y lo mandó a jugar de lateral.



‼️ "De lateral eres bueno, juega más ahí". pic.twitter.com/KhPC3D5IvV — Derechazo (@derechazoar) March 23, 2026

Двамата бяха сред най-важните играчи на терена. Винисиус отбеляза два гола във вратата на Атлетико, докато Джулиано Симеоне асистира на Адемола Луукман за първия гол в мача.

Бразилецът не спря дотук, като в момента на смяната си, бразилецът мина покрай Диего Симеоне, смеейки се и аплодирайки, с което раздразни Чоло, който се оплака на главния съдия.

