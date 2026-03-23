Винисиус срещу Симеоне: От "Флорентино ще те изгони" до "Головете са за Флорентино"

  • 23 март 2026 | 14:40
В изминалия сблъсък с Атлетико Мадрид нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор не се сдържа и си го върна на треньора на съперника Диего Симеоне. В момента на смяната си бразилецът мина покрай Чоло, смеейки се и аплодирайки, като дори каза нещо, което накара аржентинецът да се оплаче на четвъртия съдия.

Бразилецът блесна с две попадения, в това число и победното за 3:2 в 72-рата минута.

И за да бъде отмъщението пълно, Вини посвети головете си на президента на клуба Флорентино Перес. „Много съм щастлив, защото работих през целия сезон за мачове като този. И когато дойде този момент от сезона... не знам какво става с мен, но винаги съм по-добър. Винаги бележа и давам асистенции. Президентът Флорентино Перес винаги ми казва, че трябва да вкарам два гола и днес вкарах два, посвещавам ги на него“, заяви нападателят пред репортерите на Real Madrid TV.

По този начин Жуниор си го върна на Симеоне за напрежението между тях от 8 януари. Тогава, в полуфинала за Суперкупата на Испания, когато Реал Мадрид спечели с 2:1, двамата се скараха и в един момент наставникът му извика: „Флорентино ще те изгони. Запомни, че ще те изгони. Ще те изгони, запомни какво ти казвам“.

Впоследствие Чоло коментира, че е преминал границата на добрия тон и се извини: „Първо, бих искал да се извиня на Флорентино и Винисиус за случилото се. Не е редно от моя страна да се поставям в тази позиция и, очевидно, приемам, че сгреших“.

Вини, обаче, не му прости и в неделя отново „изрови томахавката на войната“.

Двамата имаха подобен конфликт и през януари 2024 г.

