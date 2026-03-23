Съдията не се опита да съсипе дербито, а се опита да съсипе Реал Мадрид, твърдят от RMTV

Реал Мадрид излезе победител в мадридското дерби на “Бернабеу” срещу Атлетико Мадрид с 3:2 и продължава да показва отлична форма преди решителния етап от сезон 2025-26. С този успех отборът на Алваро Арбелоа остава на четири точки зад Барселона, но загуби поне за един мач ключов игра в лицето на Федерико Валверде. Уругваецът получи червен картон за грубо нарушение срещу Алекс Баена.

Очаквано послесдва гневна реакция от клубния телевизионен канал на Реал Мадрид, който е прочут с критичния тон към съдии и съперници - много често още преди самите двубои.

“Това е скандал, срамота. Нарушението е за чист жълт картон, очевидно е.. Но ако си спомним какво се случи в Памплона, можем да разберем това и защо ВАР не се намеси“, изразиха позиция от RMTV.

Под “Памплона” “бялата” медия визира двубоя между Осасуна и Реал Мадрид на 21 девруари. Тогава “кралете” загубиха с 1:2, като и двата гола на домакините бяха зачетени след намесата на ВАР, след като първоначалното отсъждане на главния съдия беше в полза на столичани.

Общата статистика в Ла Лига след изиграни 29 кръга, свързана с нарушенията и червените картони, показва, че Реал Мадрид е втори по най-малко извършени нарушения – 286, като пред него е само Барселона с 267. В графата с изгонванията обаче нещата стоят по друг начин: Реал е третият отбор с най-много отстранени играчи – общо 7. Само Овиедо и Райо Валекано, с по 8, го изпреварват. Прекият съперник за титлата Барса има само два показани червени картона, колкото и Атлетико Мадрид. Валверде, Карерас, Мастантуоно, Фран Гарсия, Лунин, Хаусен и Ендрик са изгонените играчи на Реал Мадрид през този сезон в домашното първенство.

„Ще кажат, че проблемът е в Real Madrid TV, че правят видеа. Правим това, за да изобличим, че това никога не може да бъде червен картон, а е класически жълт. Баена докосва топката, избутва я напред и затова Валверде не го докосва. Главният рефер не се опита да съсипе дербито, а се опита да съсипе Реал Мадрид, което не е същото. След това ще гледаме „Време за оправдания“, където може би дори ще се съгласят с него“, обясниха още в канала на “белия балет”.

“Сигурен съм, че ще оправдае това действие и ще каже, че и съдията, и отговорникът за ВАР са били прави. Това не може да се случва; не трябва да се изгонва играч за такова нещо. След това ще се опитат да ни пробутат куп глупости, ще говорят за интензитет, за липса на игра с топката. Разбира се, че има игра с топката, но Валверде не може да я достигне, защото Баена я докосва“, добавят журналистите от RMTV.

