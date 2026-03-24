Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Александра Начева: Не се пречупих и не се отказах от мечтата си

  • 24 март 2026 | 15:32
  • 670
  • 0

Александра Начева завърши осма в тройния скок на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун с личен рекорд под покрив от 14.05 метра. Това се случи близо 2 години след тежката контузия, която я извади от строя броени дни преди началото на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Днес Начева и нейният треньор Стойко Цонов получиха премии от Българска федерация лека атлетика за представянето си в Полша.

15 Божидар Саръбоюков и Александра Начева получиха премии от БФЛА

“За първи път от много дълго време съм доволна от себе си. Спортистът обикновено е доволен само когато е първи. Този път е осмо място. Но видяхме, че много трудно се минава от юноши и девойки към мъже и жени. С моята контузия малко се разтегна този период. Добре че не се пречупих и не се отказах от мечтата си и вярвам, че най-доброто предстои”, каза Начева.

Тя окуражи и младата ни звезда в сноуборда Малена Замфирова, която се възстановява след много тежка контузия и няколко последвали операции.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

