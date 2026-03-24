Александра Начева: Няма как да не мисля вече за медал

Александра Начева не скри своето задоволство от представянето си на световното първенство по лека атлетика на закрито в Торун. Състезателката финишира на осмо място в тройния скок, но вече гледа към бъдещето и нейната настройка е да спечели медал от шампионата на Стария континент в Бирмингам по-късно тази година.

Александра Начева се нареди осма във финала на троен скок

На прибиране на родна земя Начева разкри как се чувства след дългото отсъствие на пистата.

„Спортистите сме малко странни същества, винаги гоним някакъв максимум и перфекционизъм. В началото на сезона си казах, че е просто уникално постижение за мен след тежкия ми период дори достигането до световното първенство. Когато бях сигурна, че ще участва, вече започна желанието да се класирам в Топ 8. След подсигуряването на място сред осемте най-добри започна дойде желанието и за нещо повече. Нямах очаквания, исках да покажа един хубав резултат и мисля, че го постигнах“, сподели тя, цитарана от БНТ.

Начева пред Sportal.bg: За такова завръщане мечтаех, изпълних целта да съм в топ 3 на европейките

Лекоатлетката говори още и за това как се чувства ментално.

„Имах нужда от тази увереност, цифрата е много близо, когато говорим за 13-ти и 14-ти резултат, но психически разликата е огромна. 13.97 метра ми звучеше много неприятен резултат за започване на подготовка за летния сезон и исках да е над 14 метра. Когато скачаше на пистата деветата и аз треперех дали ще остана осма, тогава се насладих най-много и бях уникално щастлива. Такава емоция не съм изпитвал от много време, жадувам вече за лятото и шампионата в Бирмингам. Няма как да не мисля вече за медал, защото преди мен остана само сръбкинята. Гоня медалите“, заяви Начева.

Олимпийската шампионка Сифан Хасан ще пропусне Лондонския маратон заради контузия

Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

Саръбоюков пред Sportal.bg: Медалът е една сбъдната мечта, само резултатът ме разочарова

Треньорът на Саръбоюков: Божидар беше подготвен за много по-добър резултат

Добромир Карамаринов награди с бронзовия медал Божидар Саръбоюков

Георги Павлов: Продължавай смело напред, Божка, цяла България се гордее с теб!

Тежко гостуване за Везенков и компания в Евролигата тази вечер

Калоян Божков преди евроквалификациите: Не сме фаворити, но можем да изненадаме

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Котев: Това е шанс за младите

Още един отпадна от състава на България за мачовете в Индонезия

Рекорден бюджет на БФ Волейбол

