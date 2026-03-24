  Министър Илиев награди Саръбоюков и Начева след Световното

Министър Илиев награди Саръбоюков и Начева след Световното

  • 24 март 2026 | 14:44
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди с почетни плакети Божидар Саръбоюков и Александра Начева за успехите им на Световното първенство по лека атлетика в зала в Полша. Саръбоюков спечели бронзов медал в дългия скок с 8,31 м, а Начева се класира осма в тройния скок при жените с постижение от 14,05 м.

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун
“Вашите успехи са резултат от постоянство, отдаденост и силен дух. Те са повод за национална гордост и доказват, че България продължава да заема достойно място в световната лека атлетика“, заяви министърът.

Почетни плакети получиха и треньорите Димитър Карамфилов и Стойко Цонов за своя принос в подготовката и развитието на състезателите.

Президентът на федерацията Георги Павлов изрази благодарност към министър Илиев за подкрепата към българската лека атлетика и уважението към родните състезатели.

Александра Начева се нареди осма във финала на троен скок
На срещата присъства и заместник-министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева, която също поздрави отличените и изрази увереност в бъдещите им успехи.

Още от Лека атлетика

Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата, резултатите ми се дължат на менталната промяна

  • 24 март 2026 | 10:09
  • 3373
  • 2
Димитър Карамфилов: Вече не знам къде е лимитът на Божидар

  • 24 март 2026 | 09:08
  • 858
  • 0
Стойко Цонов: Перфектно завръщане за Александра Начева

  • 24 март 2026 | 08:54
  • 636
  • 0
Александра Начева: Няма как да не мисля вече за медал

  • 24 март 2026 | 08:51
  • 801
  • 0
Олимпийската шампионка Сифан Хасан ще пропусне Лондонския маратон заради контузия

  • 23 март 2026 | 18:26
  • 736
  • 1
Арманд Дуплантис ексклузивно пред Sportal.bg: Хубаво е, когато поставяме овчарския скок на картата

  • 23 март 2026 | 08:00
  • 12375
  • 0
Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 10006
  • 32
ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 5028
  • 5
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 19527
  • 17
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 9998
  • 12
Бала: Много съм щастлив в Левски, като свърши първенството, ще видим каква ще е съдбата ми

  • 24 март 2026 | 12:39
  • 3866
  • 2
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 5144
  • 0