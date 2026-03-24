Стойко Цонов: Перфектно завръщане за Александра Начева

Стойко Цонов определи като перфектно завръщането на Александра Начева. Най-добрата родна лекоатлетка в тройния скок финишира осма на световното първенство на закрито в Торун, а нейният треньор разкри през какво е преминала, за да се завърне на пистата след тежката контузия.

Александра Начева: Няма как да не мисля вече за медал

На прибиране на родна земя той засегна и темата за бъдещето, като не крие, че вече гледат и към медалите.

Александра Начева се нареди осма във финала на троен скок

„Смятам, че това е перфектно завръщане. С тежката подготовка, която премина, тя имаше много съмнения дали ще издържи и ще се завърне. Мисля, че е перфектно преминат зимен сезон, който ни дава доста добри надежди за медал през лятото, независимо от това колко нескромно звучи. Надявам се подготовката да премине на много високо ниво, както съм я планирал. Мисля, че медалът ни е в обсега“, каза Цонов, цитиран от БНТ.

