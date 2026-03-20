Станислав Станков в серия с европейския шампион на 110 м/пр

Българският участник в бягането на 60 метра с препятствия на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша) Станислав Станков ще е в серия с европейския шампион на 110 м/пр от Рим 2024 Лоренцо Симонели. Станков ще стартира във втори коридор на първата серия утре в 11:20 часа българско време. Симонели, който има световно сребро на 60 м/пр в своята колекция, ще бяга в шести коридор в същата серия.

Към полуфиналите продължават първите трима от всяка от шестте серии плюс шестимата състезатели с най-добри “губещи” времена. Личният рекорд на Станков в дисциплината е 7.71 сек, а през сезона той има 7.85 сек.