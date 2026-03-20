  Станислав Станков в серия с европейския шампион на 110 м/пр

Станислав Станков в серия с европейския шампион на 110 м/пр

  • 20 март 2026 | 21:17
Българският участник в бягането на 60 метра с препятствия на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша) Станислав Станков ще е в серия с европейския шампион на 110 м/пр от Рим 2024 Лоренцо Симонели. Станков ще стартира във втори коридор на първата серия утре в 11:20 часа българско време. Симонели, който има световно сребро на 60 м/пр в своята колекция, ще бяга в шести коридор в същата серия.

Към полуфиналите продължават първите трима от всяка от шестте серии плюс шестимата състезатели с най-добри “губещи” времена. Личният рекорд на Станков в дисциплината е 7.71 сек, а през сезона той има 7.85 сек.

Магучих си върна световната титла в скока на височина, три сребърни медала

Магучих си върна световната титла в скока на височина, три сребърни медала

Китай, Индия и Казахстан приемат следващите световни първенства

Караманолов пред Sportal.bg: Когато съм готов, ще дойде и моето време да бягам полуфинал и финал

Александра Начева пред Sportal.bg: Искам целият свят да види колко сме талантливи и усърдни българите

Христо Илиев остана едва 5-и в сериите на 60 метра и отпадна

Никола Караманолов бяга 60 метра за 6.66 секунди, но отпадна

Борнемут 0:0 Ман Юнайтед, "червените дяволи" играят по-добре

Ботев попари Славия с късен гол

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

