Президентът на БФЛА Георги Павлов награди децата от ОУ "Иван Вазов" в Русе

Екип на Българска федерация лека атлетика и община Русе за втори пореден ден организираха занимания по „Детска атлетика“ в Русе. Над 200 ученици от основно училище „Иван Вазов“ от втори, трети и четвърти клас се включиха в забавни отборни състезателни игри. Всички ученици бяха наградени с подаръци и грамоти от програмата „Планета Атлетика“ – съвместна инициатива на БФЛА и Министерството на младежта и спорта, съобщиха от федерацията по лека атлетика.

Първото занимание на 7 май бе в основно училище „Любен Каравелов“ бе посветено на Световния атлетически ден на детската атлетика. Децата от ОУ „Иван Вазов“ бяха наградени лично от президента на БФЛА Георги Павлов.