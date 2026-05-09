11-те Левски и Лудогорец, Марко Дуганджич води атаката на "сините"

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Лудогорец. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от 33-ия кръг на еfbet Лига. Срещата ще е по-специална за "сините", тъй като след нея те ще получат титлата и златните си медали, първи за клуба от 17 години.

Старши треньорът на домакините Хулио Веласкес прави две промени от победата над ЦСКА 1948 с 1:0. От първата минута стартира героят от битката с "червените" - Марко Дуганджич. Той заменя Мазир Сула. Георги Костадинов също започва на мястото на Гашпер Търдин.

Наставникът на "орлите" Пер-Матиас Хьогмо пък не прави нито една рокада от поражението с 0:1 от ЦСКА, което дойде в последния кръг.

ЛЕВСКИ - ЛУДОГОРЕЦ 0:0

Стартови състави:



Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 99. Радослав Кирилов, 45. Марко Дуганджич



Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 17. Сон, 3. Антон Недялков, 55. Идан Нахмиас, 27. Винисиус Ногейра, 23. Дерой Дуарте, 26. Филип Калоч, 37. Бернард Текпетей, 14. Петър Станич, 18. Ивайло Чочев, 77. Ерик Маркус



Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Венцислав Митрев

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Цветанов