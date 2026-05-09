Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Паметни фланелки за Левски и емоция в "синьо", на живо от "Герена" с шампионската атмосфера преди сблъсъка с Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. 11-те Левски и Лудогорец, Марко Дуганджич води атаката на "сините"

11-те Левски и Лудогорец, Марко Дуганджич води атаката на "сините"

  • 9 май 2026 | 17:34
  • 12423
  • 73
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Лудогорец. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от 33-ия кръг на еfbet Лига. Срещата ще е по-специална за "сините", тъй като след нея те ще получат титлата и златните си медали, първи за клуба от 17 години.

Старши треньорът на домакините Хулио Веласкес прави две промени от победата над ЦСКА 1948 с 1:0. От първата минута стартира героят от битката с "червените" - Марко Дуганджич. Той заменя Мазир Сула. Георги Костадинов също започва на мястото на Гашпер Търдин.

Наставникът на "орлите" Пер-Матиас Хьогмо пък не прави нито една рокада от поражението с 0:1 от ЦСКА, което дойде в последния кръг.

ЛЕВСКИ - ЛУДОГОРЕЦ 0:0

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 70. Георги Костадинов, 47. Акрам Бурас, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 99. Радослав Кирилов, 45. Марко Дуганджич

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 17. Сон, 3. Антон Недялков, 55. Идан Нахмиас, 27. Винисиус Ногейра, 23. Дерой Дуарте, 26. Филип Калоч, 37. Бернард Текпетей, 14. Петър Станич, 18. Ивайло Чочев, 77. Ерик Маркус

Стадион: "Георги Аспарухов", София
Главен съдия: Венцислав Митрев

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Хулио Веласкес определи групата за дербито с Лудогорец

Хулио Веласкес определи групата за дербито с Лудогорец

  • 9 май 2026 | 13:15
  • 9638
  • 7
Станислав Костов: Най-великият клуб празнува!

Станислав Костов: Най-великият клуб празнува!

  • 9 май 2026 | 13:06
  • 3245
  • 11
Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

  • 9 май 2026 | 15:38
  • 21511
  • 54
ЦСКА пусна в продажба билетите за втория двубой с ЦСКА 1948

ЦСКА пусна в продажба билетите за втория двубой с ЦСКА 1948

  • 9 май 2026 | 12:09
  • 1126
  • 9
Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
  • 15856
  • 47
Илиан Илиев попадна в престижна класация

Илиан Илиев попадна в престижна класация

  • 9 май 2026 | 10:25
  • 1565
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 20466
  • 65
Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

  • 9 май 2026 | 15:38
  • 21511
  • 54
Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

  • 9 май 2026 | 16:26
  • 19952
  • 31
Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед, дъжд и битка на "Стейдиъм ъф лайт"

Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед, дъжд и битка на "Стейдиъм ъф лайт"

  • 9 май 2026 | 16:59
  • 5663
  • 23
На живо от Ботевград: Преди супердербито Балкан - Черно море Тича

На живо от Ботевград: Преди супердербито Балкан - Черно море Тича

  • 9 май 2026 | 18:00
  • 598
  • 0