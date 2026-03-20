Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Александра Начева пред Sportal.bg: Искам целият свят да види колко сме талантливи и усърдни българите

  • 20 март 2026 | 12:42
  • 481
  • 0

Александра Начева ще направи своя дебют на световно първенство в зала. Утре носителката на световна титла в тройния скок при девойките ще участва във финала на троен скок на планетарния форум в Торун (Полша) в 20:38 часа българско време. Тя говори ексклузивно за Sportal.bg преди старта си след ден.

“Настроението е на ниво, всички се вълнуваме. Пистата ми харесва, вече направихме две тренировчици там, остана в събота да поскачаме малко. Планът е да ме видите във върхова форма точно сега на Световното - това ми е първо световно в зала. Мисля, че подготовката протече перфектно, федерацията ни подсигури абсолютно всичко, от което имахме нужда.

Надявам се да видите най-доброто от мен този сезон. Аз винаги ще дам максимума от себе си, защото все пак е финал. Дори втори или трети опит може да ти подсигури призовото класиране и това да е най-силният ти опит, така че не искам да давам прогнози, искам да видя как ще тръгне състезанието, как ще се чувствам аз, как ще са конкурентите.

Не искам да натоварвам никой със своите прогнози. Само искам всеки от нас да покаже това, за което е подготвен. Искам целият свят да види колко сме талантливи и усърдни ние, българите”, каза Начева пред Sportal.bg.

Цялото интервю с Александра Начева може да намерите във видеото.

Следвай ни:

Дина Ашър-Смит пред Sportal.bg: Ако имаме добър ден, атлетите можем да накараме милиони хора да се усмихнат

  • 20 март 2026 | 10:40
  • 1500
  • 0
  • 20 март 2026 | 10:15
  • 1264
  • 0
  • 20 март 2026 | 10:09
  • 1085
  • 0
  • 20 март 2026 | 07:35
  • 4304
  • 0
  • 19 март 2026 | 22:42
  • 2590
  • 0
  • 19 март 2026 | 18:23
  • 1870
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 20 март 2026 | 09:46
  • 8326
  • 17
  • 20 март 2026 | 12:24
  • 5263
  • 10
  • 20 март 2026 | 07:15
  • 5510
  • 4
  • 20 март 2026 | 12:34
  • 1673
  • 0
  • 20 март 2026 | 00:12
  • 32667
  • 77
  • 20 март 2026 | 07:35
  • 4304
  • 0