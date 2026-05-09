11-те на Черно море и Ботев (Пд)

Станаха ясни съставите на Черно море и Ботев (Пловдив), които излизат в мач от 33-ия кръг на efbet Лига.

Двубоят е от изключително значение и за двата тима. При успех на "моряците", те ще се включат в здрава битка за петото място, даващо право на участие в бараж за Европа. Днешната среща пък е последен шанс за "канарчетата" да преследват въпросното място, което към момента се заема от Локомотив (Пловдив).

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Томов, 3. Атанасов, 10. Чандъров, 13. Няголов, 19. Лазаров, 26. Бандаро, 28. Дробаров, 29. Бейхан, 50. Томбак, 71. Панайотов, 77. Сидни

БОТЕВ (ПЛОВДИВ): 29. Наумов, 7. Илиев, 13. Цонов, 14. Алгара, 19. Конте, 22. Куатенг, 30. Маскоте, 38. Балоянис, 77. Араухо, 87. Петров, 90. Калу