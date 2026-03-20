Чейс Джаксън спечели първата си световна титла в зала

Двукратната световна шампионка в тласкането на гюле на открито Чейс Джаксън извоюва и първото си планетарно злато в зала. Американката, която до момента имаше едно сребро и две бронзови отличия от шампионатите под покрив, стигна до титлата в Торун, Полша. Джаксън извоюва златния медал с 20.14 метра, като единствена от финалистките премина границата от 20 метра.

Тя изпревари двукратната световна шампионка в зала Сара Митън (Канада), която тази вечер остана със сребърния медал след най-добър опит от 19.78 м. Бронзовото отличие с нов национален рекорд на Швеция иизвоюва Акселина Йохансон - 19.75 м.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages