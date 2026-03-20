Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Чейс Джаксън спечели първата си световна титла в зала

Чейс Джаксън спечели първата си световна титла в зала

  • 20 март 2026 | 20:49
  • 188
  • 0
Чейс Джаксън спечели първата си световна титла в зала

Двукратната световна шампионка в тласкането на гюле на открито Чейс Джаксън извоюва и първото си планетарно злато в зала. Американката, която до момента имаше едно сребро и две бронзови отличия от шампионатите под покрив, стигна до титлата в Торун, Полша. Джаксън извоюва златния медал с 20.14 метра, като единствена от финалистките премина границата от 20 метра.

Тя изпревари двукратната световна шампионка в зала Сара Митън (Канада), която тази вечер остана със сребърния медал след най-добър опит от 19.78 м. Бронзовото отличие с нов национален рекорд на Швеция иизвоюва Акселина Йохансон - 19.75 м.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Магучих си върна световната титла в скока на височина, три сребърни медала

Магучих си върна световната титла в скока на височина, три сребърни медала

  • 20 март 2026 | 14:25
  • 19772
  • 15
Китай, Индия и Казахстан приемат следващите световни първенства

Китай, Индия и Казахстан приемат следващите световни първенства

  • 20 март 2026 | 13:48
  • 1000
  • 2
Караманолов пред Sportal.bg: Когато съм готов, ще дойде и моето време да бягам полуфинал и финал

Караманолов пред Sportal.bg: Когато съм готов, ще дойде и моето време да бягам полуфинал и финал

  • 20 март 2026 | 13:05
  • 2426
  • 1
Александра Начева пред Sportal.bg: Искам целият свят да види колко сме талантливи и усърдни българите

Александра Начева пред Sportal.bg: Искам целият свят да види колко сме талантливи и усърдни българите

  • 20 март 2026 | 12:42
  • 4617
  • 5
Христо Илиев остана едва 5-и в сериите на 60 метра и отпадна

Христо Илиев остана едва 5-и в сериите на 60 метра и отпадна

  • 20 март 2026 | 12:22
  • 2434
  • 4
Никола Караманолов бяга 60 метра за 6.66 секунди, но отпадна

Никола Караманолов бяга 60 метра за 6.66 секунди, но отпадна

  • 20 март 2026 | 12:12
  • 1417
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ботев попари Славия с късен гол

Ботев попари Славия с късен гол

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 21555
  • 65
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 10012
  • 18
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 20627
  • 70
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 53327
  • 185
Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

  • 20 март 2026 | 15:19
  • 13159
  • 21
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 26916
  • 19