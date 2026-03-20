Магучих си върна световната титла в скока на височина, три сребърни медала

Световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих си върна и планетарната титла под покрив. След триумфа в Белград през 2022 г. украинката се поздрави с успех и в Торун с постижение от 2.01 метра. Тя беше и единствената в сектора, която премина границата от 2.00 метра. Тя атакува и 2.06 м, но не стигна до приличен опит на тази височина.

Интересно се разви битката за второто място, като там три състезателки останаха със сребърни медали. Световната шампионка в зала от последните два шампионата Никола Олислагерс, сръбкинята Ангелина Топич и украинката Юлия Левченко поделиха второто място с по 1.99 м.

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages