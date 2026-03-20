Ангелина Топич пред Sportal.bg: Това беше единственият медал, който ми липсваше

Ангелина Топич спечели сребърен медал на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, след като преодоля 1.99 м и подели второто място с Никола Олислагерс и Юлия Левченко. Шампионка стана Ярослава Магучих с 2.01 м. Топич даде ексклузивно интервю за Sportal.bg след състезанието.

- Ангелина, как се чувстваш след първия си медал от световно първенство на закрито?

- Страхотно. Това беше единственият медал, който нямах досега. Много съм щастлива, че се справих под напрежение, бях уверена преди първенството, че този сезон най-после ще скоча над 2 метра. Знаех, че мога да скачам по-високо и съм доволна, че успях да го постигна. Гордея се и съм много доволна, че успях.

- Очакваше ли тези медали тук?

- Честно казано, не. Знаех, че конкуренцията ще е много силна. Досега в кариерата ми не съм се състезавала срещу конкуренция на толкова високо ниво. 1.99 м беше необходимо от първи опит, за да се боря за медал, така че съм доволна, че успях да стигна до подиума.

- Този сезон най-после скочи два метра. От доста време си способна да стигнеш тази височина, но го направи този сезон.

- Да, от доста време е така, но съм доволна, че най-после преодолях тази височина. За мен това е като психическа бариера и след като я преодолях се надявам, че ще става по-лесно. Също така, днес знаех, че мога да скоча и 2 метра и 1 сантиметър, въпреки че при опитите видях, че съм съвсем близо. Надявам се, че скоро ще мога да скачам и по-високо. Надявам се на още по-високи скокове.

- Какво да очакваме от теб през лятото защото предстои и Европейско първенство?

- Целта на целия ми сезон е Европейското в Бирмингам, надявам се там да съм в най-добра и да се кача на подиума.