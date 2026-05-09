Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед

Съндърланд и Манчестър Юнайтед играят при 0:0 в мач от 36-ия кръг на Премиър лийг. “Червените дяволи” вече постигнаха своята цел номер едно класиране в зона Шампионска лига, но днес ще трябва да защитават честта си срещу “черните котки”. Домакините, които са новаци, правят забележителен сезон и продължават да имат шансове за европейските турнири, което ще впечатляващо постижение.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че очаква неговите футболисти да играят за фланелката на клуба и да покажат най-доброто от себе си. Бившият полузащитник прави цели пет промени в своя състав, давайки повече шанс на играчи, които по-рядко получаваха шанс до момента. Правещият впечатляващ сезон до момента, но напускащ Каземиро е извън състава, а шанс получават Нусаир Мазрауи, Мейсън Маунт, Амад Диало, Джошуа Зиркзее и Лисандро Мартинес. Очакванията са именно Маунт, който страда от постоянни физически проблеми, да си партнира с Коби Мейно в средата на терена, а Зиркзее да води атаката в отсъствието на Бенямин Шешко.

— Manchester United (@ManUtd) May 9, 2026

Наставникът на Съндърланд Режи Льо Брис не може да разчита на Дан Балард и ще опита да реши този проблем с преместване на Норди Мукиеле, който ще трябва да си партнира с Омар Алдерете в центъра на отбраната. Очаква се ЛутЛутшарел Хеетртруйда да заеме мястото на десния фланг, а Трей Хюм получава шанс в по-предни позиции.

