Монтана 1:0 Локомотив (Сф)

Монтана и Локомотив (София) играят един срещу друг в двубой от 34-ия кръг на efbet Лига. Резултатът на стадион “Огоста” към момента е 1:0.

Домакините започнаха доста настойчиво и още в първите минути създадоха няколко опасни положения. В 5-ата Давид Сиера проби отдясно и подаде по земя към Коконов. Александър Любенов обаче внимаваше и спаси удара на халфа.

В 14-ата минута прекрасна атака на Монтана доведе до гол. Александър Тодоров проби отляво, комбинира с Балде и остана срещу Любенов. Вместо да стреля от малък ъгъл обаче, нападателят върна към Умаро Балде, който на опразнената врата не сбърка и откри за 1:0.

1:0 Умаро Балде (14)

Стартови състави:

Монтана: 1. Марсио Да Роса, 16. Давид Сиера, 13. Жоржиньо Соарес, 14. Димитър Буров, 5. Ивайло Марков, 18. Костадин Илиев, 24. Ангелос Цингарас, 7. Борис Димитров, 20. Умаро Балде, 10. Александър Тодоров, 17. Иван Коконов;

Локомотив: 24. Александър Любенов, 22. Реян Даскалов, 91. Райън Бидунга, 44. Божидар Кацаров, 14. Ангел Лясков, 31. Красимир Станоев, 5. Ерол Дост, 64. Доминик Янков, 11. Адил Тауи, 10. Георги Минчев, 7. Спас Делев.