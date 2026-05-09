  • 9 май 2026 | 13:31
Съставите на Ливърпул и Челси

Ливърпул приема Челси на "Анфийлд" в двубой от 36-ия кръг на Премиър лийг. Мърсисайдци могат да си гарантират мястото в топ 5 и участието в Шампионската лига при успех днес. Разликата между "червените", които в момента са на четвърта позиция, и Борнемут, който е шести, е шест точки, като тимът на Арне Слот има доста по-добра голова разлика. След този уикенд ще има още два кръга до края на сезона.

Челси е отборът в най-лошата форма в лигата, след като допусна шест поредни загуби в първенството и вече загуби шанс за място в топ 5, но все още има известна възможност да се пребори за шестото място, от което в момента изостава на четири точки. Припомняме, че ако Астън Вила спечели Лига Европа, то шестата позиция също ще осигури квота за участие в ШЛ през следващия сезон.

Челси спечели последните два сблъсъка с Ливърпул.

Арне Слот е направил три промени в сравнение с дербито с Манчестър Юнайтед. Гиорги Мамардашвили се завръща на вратата, след като се възстанови от своята контузия. Милош Керкез и Рио Нгумоа също са титуляри. Александър Исак, който пропусна мача с "червените дяволи" заради лека травма, се завръща в групата, но остава на пейката за началото. Флориан Виртц обаче не е в групата, тъй като е болен.

Временният мениджър на Челси Калъм Макфарлън е направил пет промени в сравнение с мача с Нотингам Форест. Филип Йоргенсен започва на вратата. Ливай Колуил е титуляр за първи път през този сезон, след като се възстанови от тежката си контузия. Уесли Фофана, Йорел Хато и Андрей Сантос също стартират.

