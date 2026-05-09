На живо от Ботевград: Преди супердербито Балкан - Черно море Тича

Балкан приема тази вечер в “Арена Ботевград” Черно море Тича в първия мач от полуфиналната фаза от плейофите на Sesame НБЛ. Срещата започва в 19:15 ч.

Балкан достигна до този етап на надпреварата по убедителен начин - с две категорични победи срещу Миньор 2015. Варненци пък изиграха вълнуваща серия със Спартак Плевен, като в решаващия трети мач надделяха с тройка в последната секунда на Джелани Уотсън-Гейл в “Арена Шумен”.

В другия полуфинал съперници са действащият шампион Рилски спортист и Локомотив Пловдив.