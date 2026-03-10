Попадение на Кирил Десподов ще спори в анкета на феновете за гол №1 на месец февруари

Попадение на българското крило Кирил Десподов беше номинирано за гол на месец февруари в клубната анкета на ПАОК и в следващите дни феновете ще могат да изберат своето любимо попадение. Три попадения са допуснати до финалното гласуване. Кирил Десподов, Димитрис Пелкас и Александър Йеремееф са тримата футболисти, които претендират за този традиционен приз.

Голът на българския футболист е за 2:0 срещу Пансерайкос на 1-и февруари, а Десподов в тази среща игра много силно.