Голямото дерби в Гърция мина без българско участие и без голове

Битката на върха в Гърция между ПАОК и АЕК завърши без победител и мина без българско участие. Домакините бяха без контузения Кирил Десподов, а Мартин Георгиев остана на резервната скамейка на тима от Атина. Този резултат запази напълно интригата в битката за титлата. ПАОК е трети и изостава с три точки от днешния си съперник, който е на върха, но е изиграл мач по-малко от него.

Домакините стартираха силно двубоя и търсеха ранен гол. Те получиха великолепна възможност да стигнат до него в 12-ата минута, тъй като получиха дузпа. Йоргос Якумакис застана зад топката, но не успя да преодолее Стракоша, който направи отлично спасяване. ПАОК продължи да доминира, но не създаваше чисти положения. В средата на първото полувреме се откри възможност за гостите след грешка на Зафеирис, но те не се възползваха.

След като АЕК се справи с началния натиск на съперника играта се изравни и създаде по-добрите шансове до почивката. В 40-ата минута тимът от Атина можеше да поведе, но удар на Койта срещна горната греда. В добавеното време Разван Марин стреля от добра позиция, но прати топката покрай вратата.

АЕК започна по-добре второто полувреме, но това не се отрази на резултата. Хубав удар на Лука Йович мина покрай вратата. Постепенно играта се накъса и темпото спадна. ПАОК създаде отлична възможност за гол в 68-ата минута. Атаката бе завършена с неточен удар на влезлия като резерва Оздоев. Гостите на няколко пъти организираха отлични контраатаки, но те завършваха с грешно отиграване или неточен изстрел.

Три минути преди края на редовното време домакините пропуснаха прекрасен шанс за гол. Прекрасен пробив и центриране на Бабас намери Камара около точката на дузпата. Той бе напълно непокрит и стреля с глава, но прати топката покрай вратата. ПАОК натисна в края, но гостите можеха да стигнат до победата в добавеното време. Дълго подаване на вратаря намери резервата Любичич, който центрира отлично, а удар с глава на Йович прати топката в гредата.