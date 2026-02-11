Десподов няма да играе днес срещу Панатинайкос

Българският национал Кирил Десподов ще пропусне днешната среща реванш от турнира за Купата на Гърция между ПАОК и Панатинайкос, както и още една, след като се оказа, че травмата не му позволява да вземе участие, съобщи официалният сайт на солунци.

Срещата от 20:30 часа днес на стадион „Тумба“ в Солун е втори полуфинал между двата отбора. В първия двубой, който се игра преди седмица, на 4-и февруари, отборът на българина постигна успех с 1:0 благодарение на точно изпълнена дузпа от Йоргос Якумакис. При класиране на финала, ПАОК има голям шанс да спечели трофея, тъй като съперникът ще бъде някой от двойката ОФИ (Крит) – Левадиакос.

Кирил Десподов се контузи в дербито на Солун

Десподов се контузи в мача с Арис (Солун) през уикенда, заради което беше заменен принудително. След това му беше направен преглед, имаше надежди лечението му да мине бързо и старши треньорът на ПАОК Разван Луческу да го използва в днешния мач за Купата на Гърция. След като два дни болката в задната част на бедрото на левия крак не е отминала, се наложило да се прави преглед с ядрено-магнитен резонанс. Там било установено разтежение от средна степен, съобщава пък skai.gr.

Излизането на Десподов е пореден проблем за румънския треньор на ПАОК, който остава с все по-ограничена група. Що се отнася до контузиите, Разван Луческу видя завръщането на Димитрис Хацидис в основната група. Това обаче не се случи със Суалио Мейте, който все още работи индивидуално. Йоанис Константелиас, Десподов и Лука Иванушец пък преминават лечение, като от тях всеки си има собствена програма.

Специално за петкратният "Футболист номер 1" на България очакванията са да се върне към отбора на 15 или 16 февруари.