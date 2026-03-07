Петко Христов се завърна при ценна победа на Специя

Българският национал Петко Христов записа няколко минути в края в драматичната победа на своя Специя с 4:2 над запътилия се към елита Монца в двубой от 29-ия кръг на Серия “Б” в Италия. За капитана на домакините това беше завръщане в игра след три мача извън терените заради контузия. Бранителят се появи в 85-ата минута при 3:2, а в добавеното време тимът му отбеляза още един гол.

Успехът е много ценен за Специя, защото преди него отборът беше предпоследен, а гостите влязоха в срещата като втори в класирането. За Монца не игра Валентин Антов, който е с тежка травма.

Срещата предложи много интересни моменти и обрат. Монца поведе с 2:0 още в първия четвърт час, но остана с човек по-малко в 32-рата минута и след това домакините успяха да обърнат в своя полза и да стигнат до важните три точки.

Бившите нападатели на Наполи и Милан Андреа Петаня (9’) и Патрик Кутроне (16’) дадоха добър аванс на гостите, но скоро след това Габриеле Артистико (20’) намали.

После дойде изгонването на Андреа Карбони (32’) за втори жълт картон, което улесни водения от Роберто Донадони тим на Специя, който само две минути по-късно успя да изравни чрез Джузепе Аурелио.

Преломът дойде след почивката, когато точен за 3:2 беше Филипо Бандинели (57’). В последните секунди, когато гостите се бореха да стигнат до точката, Артистико сложи точка на спора с попадение за 4:2.

Това е едва вторият успех за Специя в последните осем кръга, а за Монца е първо поражение от десет мача насам.