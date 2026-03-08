Популярни
Мъри Стоилов: Ако продължим с тази решителност, ще сме в битката до последно

  • 8 март 2026 | 15:22
  • 898
  • 1


Българският треньор на Гьозтепе Станимир Стоилов е доволен от играта на тима си във вчерашния мач с Башакшехир в турското първенство, като смята, че отборът не е заслужавал поражението с 1:2.

„Това беше един от дните, в които играхме добре. Ако продължим с тази решителност, агресия, борба и футбол, ще останем в битката за евротурнирите до края на сезона. Нашият противник имаше две възможности и ги превърна в голове. Ние имахме шест чисти положения и не успяхме да се възползваме от тях. Това беше един от добрите ни дни. Ако продължим така, определено ще бъдем в надпреварата“, каза Стоилов, цитиран от телевизия beinsports.com.tr.

„И смело мога да кажа, че не заслужавахме да загубим“, допълни той, след което го попитаха как би коментирал и серията от пет мача без победа. „Лигата е много силна, всеки отбор има достатъчно качество, за да победи друг. Понякога много малки детайли решават мачовете“, отговори българският специалист, цитиран от БТА.

