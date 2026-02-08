Кирил Десподов се контузи в дербито на Солун

Капитанът на българския национален тим Кирил Десподов получи травма в мача на своя ПАОК срещу Арис от гръцкия шампионат, който завърши 0:0. Нападателят беше титуляр при гостуването в дербито на Солун от 20-ия кръг, но в 57-ата минута беше заменен принудително. Тогава той се хвана в задната част на левия крак и поиска да напусне.

Преди това Десподов пропусна сам срещу вратаря в 36-ата минута.

Този и още няколко пропуска лишиха ПАОК от попадение. Отличен мач обаче направи и вратарят на "орлите" Иржи Павленка.