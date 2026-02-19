Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селта
  3. Селта удари ПАОК в Солун

Селта удари ПАОК в Солун

  • 19 фев 2026 | 21:38
  • 1004
  • 0
Селта удари ПАОК в Солун

Селта постигна добър турнирен резултат в първия мач с ПАОК от плейофа за Лига Европа. Испанците спечелиха с 2:1 гостуването си на "Тумба" в Солун и направиха сериозна крачка към класиране на 1/8-финалите. Яго Аспас (34') и Уилиът Сведберг (43') се разписаха за състава от Виго, а за гърците точен бе Александър Йеремейеф (77'). Гостите обаче могат да съжаляват, че не взеха още по-сериозна преднина, като още два техни гола бяха отменени. За домакините Кирил Десподов отново не игра, тъй като още лекува контузия на бедрото.

Гостите решиха всичко още през първото полувреме. Яго Аспас откри резултата в 34-тата минута, след като получи вълшебен пас с пета от Мигел Роман и останал очи в очи с вратаря реализира за 0:1.

В 43-тата минута Уилиът Сведберг удвои. Шведът първо изведе Яго аспас на крилото, ветеранът центрира обратно в наказателното поле, където Сведберг изпревари прекия си пазач и засече кълбото в мрежата за 0:2.

Тимът от Виго можеше да направи преднината си и още по-солидна, но голове на Вилиот Сведберг и Феран Жутгла бяха отменени заради засади.

Това позволи на ПАОК да запази интригата за реванша, връщайки един гол. Това се случи в 77-ата минута, когато Андрия Живкович прати топката с дълъг пас в наказателното поле, където Александър Йеремейеф от воле успя да я насочи в далечния ъгъл на вратата за 1:2.

Така Селта си тръгва от Солун с минимална преднина, като предстои любопитен реванш след седмица.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

  • 19 фев 2026 | 21:37
  • 4829
  • 1
В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

В Интер си намериха причина за поражението от Бодьо/Глимт

  • 19 фев 2026 | 20:13
  • 1915
  • 4
Играят се нови четири плейофни сблъсъка в Лига на конференциите

Играят се нови четири плейофни сблъсъка в Лига на конференциите

  • 19 фев 2026 | 22:51
  • 9306
  • 1
Започна втората порция мачове от плейофния кръг в Лига Европа: Щутгарт отчая Селтик

Започна втората порция мачове от плейофния кръг в Лига Европа: Щутгарт отчая Селтик

  • 19 фев 2026 | 19:30
  • 11150
  • 4
Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

Ливърпул ще трябва да гостува на Уулвс два пъти за три дни

  • 19 фев 2026 | 19:26
  • 2897
  • 5
Рестартът в Барселона: Ханзи Флик разговаря цял час с отбора

Рестартът в Барселона: Ханзи Флик разговаря цял час с отбора

  • 19 фев 2026 | 18:13
  • 4720
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:1 Ференцварош, Бонман пусна лек гол, но след това прави чудеса на вратата на "орлите"

Лудогорец 1:1 Ференцварош, Бонман пусна лек гол, но след това прави чудеса на вратата на "орлите"

  • 19 фев 2026 | 23:18
  • 15782
  • 118
Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 39037
  • 83
Започна втората порция мачове от плейофния кръг в Лига Европа: Щутгарт отчая Селтик

Започна втората порция мачове от плейофния кръг в Лига Европа: Щутгарт отчая Селтик

  • 19 фев 2026 | 19:30
  • 11150
  • 4
Играят се нови четири плейофни сблъсъка в Лига на конференциите

Играят се нови четири плейофни сблъсъка в Лига на конференциите

  • 19 фев 2026 | 22:51
  • 9306
  • 1
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Бяха определени първите шампиони в ски алпинизма

  • 19 фев 2026 | 16:19
  • 21131
  • 6
Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

Храбър Академик показа характер, но преклони глава пред Рилски спортист

  • 19 фев 2026 | 20:50
  • 3534
  • 1