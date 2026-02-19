Селта удари ПАОК в Солун

Селта постигна добър турнирен резултат в първия мач с ПАОК от плейофа за Лига Европа. Испанците спечелиха с 2:1 гостуването си на "Тумба" в Солун и направиха сериозна крачка към класиране на 1/8-финалите. Яго Аспас (34') и Уилиът Сведберг (43') се разписаха за състава от Виго, а за гърците точен бе Александър Йеремейеф (77'). Гостите обаче могат да съжаляват, че не взеха още по-сериозна преднина, като още два техни гола бяха отменени. За домакините Кирил Десподов отново не игра, тъй като още лекува контузия на бедрото.

Гостите решиха всичко още през първото полувреме. Яго Аспас откри резултата в 34-тата минута, след като получи вълшебен пас с пета от Мигел Роман и останал очи в очи с вратаря реализира за 0:1.

В 43-тата минута Уилиът Сведберг удвои. Шведът първо изведе Яго аспас на крилото, ветеранът центрира обратно в наказателното поле, където Сведберг изпревари прекия си пазач и засече кълбото в мрежата за 0:2.

Тимът от Виго можеше да направи преднината си и още по-солидна, но голове на Вилиот Сведберг и Феран Жутгла бяха отменени заради засади.

Това позволи на ПАОК да запази интригата за реванша, връщайки един гол. Това се случи в 77-ата минута, когато Андрия Живкович прати топката с дълъг пас в наказателното поле, където Александър Йеремейеф от воле успя да я насочи в далечния ъгъл на вратата за 1:2.

Така Селта си тръгва от Солун с минимална преднина, като предстои любопитен реванш след седмица.