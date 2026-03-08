Популярни
  • 8 март 2026 | 04:36
Петров и Хееренвеен се изкачиха в зона “Европа”

Българинът Християн Петров влезе от резервната скамейка и игра малко повече от четвърт час при победата на клубния си Хееренвеен с 2:1 като гост на тима на Екселсиор (Ротердам) в срещата от 26-ия кръг на нидерландската Ередивизи. Благодарение на трите точки победителите се изкачиха на 8-ото място във временното класиране, което е последното, даващо право на участие в баражните мачове за предварителните кръгове на Лигата на конференциите.

Петров стартира двубоя на резервната скамейка и влече в игра в 75-ата минута на двубоя, когато влезе на мястото на Василиос Загаритис.

Гостите поведоха в резултата с гол на Лук Брауерс в 38-ата минута, а неговият съотборник Йорис ван Овърийм покачи след почивката в 67-ата минута.

Много скоро след втория гол домакините получиха правото да изпълнят дузпа и Ноа Науйокс я превърна в попадение в 74-ата минута.

Непосредствено преди да се поднови играта на “зеления килим” стъпи и Християн Петров, който за съжаление си изкара жълт картон само три минути по-късно. Българинът вече има три официални предупреждения, както и един червен картон от началото на сезона, което означава, че трябва да внимава повече в остатъка от кампанията, тъй като при само две нови провинения ще изтърпи наказание.

Следващата седмица Петров и компания ще имат домакинство на отбора на Телстар. Двубоят е на 14-и март (събота) от 21:00 часа българско време.

